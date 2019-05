Game of Thrones 8x04 | Trono di Spade Kit Harington | clima quasi

Game of Thrones 8 - i migliori meme del terzo episodio : Il terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones ha catalizzato l’attenzione di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, scatenando, come prevedibile, l’ironia e la creatività di tanti che si sono riversati sui social durante e dopo l’episodio. In attesa di capire quale piega prenderanno le vicende e scoprire chi conquisterà il Trono di Spade, ad appena 3 puntate dal finale, proviamo a smorzare la tensione con ...

Game of Thrones : Emilia Clarke fa una rivelazione sulla 8×05 : Emilia Clarke sulle ultime puntate di Game of Thrones: “Saranno folli!” Domenica scorsa, sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, il mondo ha assistito alla puntata più attesa di Game of Thrones. Stiamo, ovviamente, parlando della 8×03 che è stata teatro della tanto attesa battaglia tra l’esercito capitanato da Daenerys Targaryen e quello del Re della Notte. L’epilogo della guerra ha avuto un’eroina ...

Game of Thrones 8x04 - trailer e foto con anticipazioni : verso l'ultima guerra : La terza puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones è stata una delle più sconvolgenti di sempre, quantomeno per il clamoroso colpo di scena con cui si è conclusa la battaglia tra i vivi e i morti a Grande Inverno. Arya Stark ha eliminato la minaccia del Night King e ora l’attenzione di tutti è rivolta agli ultimi tre episodi che dovranno dare la giusta conclusione ad una delle epopee più grandiose nella storia della televisione. La HBO ha ...

Le sedie da gaming di Game of Thrones 8 vi faranno giocare sul Trono di Spade : Dopo quasi due anni di attesa, Game of Thrones 8 è finalmente iniziato ed entrato nel vivo. La serie TV di casa HBO ci ha riportati con la sua ultima stagione nel cuore della guerra tra vivi e morti, tra gli abitanti di Westeros e gli Estranei. Il terzo episodio, poi, ha segnato con la sua messa in onda uno dei momenti più alti mai visti sul piccolo schermo, grazie a soluzioni di regia che, per quanto in parte criticate, hanno regalato una ...

Game of Thrones 8×03 - ecco tutto quello che non avete visto della lunga notte : Che il terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones dal titolo ‘La lunga notte’ sia un bel po’ scuro se ne sono accorti tutti. Chi ha criticato, chi ha apprezzato, chi ha cercato nelle parole degli autori una spiegazione (in sintesi volevano che gli spettatori vivessero lo stesso disorientamento e la stessa confusione dei protagonisti che si trovano a combattere con un esercito di zombie circondati ...

Game of Thrones 8 - Trono di Spade/ George R.R Martin "Materiale per altre 2 stagioni" : Tra i più "desolati" per al fine di Game of Thrones 8, anche lo scrittore George R.R Martin, secondo il quale ci sarebbe materiale Trono di Spade

Game of Thrones : i momenti che ci hanno fatto più arrabbiare : La terza puntata della stagione finale di Game of Thrones ha messo in scena uno dei momenti più attesi dell’intera serie: lo scontro tra l’esercito degli Estranei e quello del Nord presso Grande inverno. Evento capitale a livello narrativo, ha rappresentato anche uno degli sforzi produttivi più consistenti, con 55 giorni di riprese ed effetti speciali spettacolari. Tuttavia, alcuni spettatori si sono alterati rispetto a specifiche soluzioni ...

Anticipazioni Game of Thrones 8x04 : Daenerys si dirige verso Approdo del Re : Alle 3 di notte di lunedì 6 maggio andrà in onda su Sky Atlantic, la versione originale sottotitolata della quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco", dello scrittore americano George Martin. Secondo le ultime Anticipazioni, dopo che nel terzo episodio Grande Inverno è riuscita a resistere alla lunga notte, in quanto ...

Game of Thrones 8 : cosa stava facendo Bran durante la Battaglia di Winterfell? : ... A Knight of the Seven Kingdoms, abbiamo saputo che l'intenzione ultima del Re della Notte era quella di uccidere il Corvo a Tre Occhi e cancellare la memoria dell'uomo dal mondo, è possibile che ...

Drake trionfa ai Billboard Music Award : sul palco la dedica a Arya Stark di 'Game of Thrones' : È il rapper statunitense Drake a trionfare all'ultima edizione dei Billboard Music Award, i premi assegnati da Billboard non in base ai voti di una giuria ma secondo le vendite e le classifiche ...

Game of Thrones - Jon Snow ha aiutato Arya contro il Night King : video prova : Game of Thrones: Arya ha ucciso il Re della Notte grazie a Jon Snow? Il video La morte del Night King in Game of Thrones per mano di Arya Stark continua a far discutere. In molti non hanno apprezzato la facilità con la quale la piccola guerriera è riuscita ad uccidere il temibile Re della […] L'articolo Game of Thrones, Jon Snow ha aiutato Arya contro il Night King: video prova proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones - secondo noi ora Daenerys rischia di fare una brutta fine : 2 ATTENZIONE: spoiler sul terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones “What is dead may never die”. Ci ha pensato il Re della notte a smentire il motto di casa Greyjoy, uccidendo Theon al termine di un episodio dal quale molti fan di Game of Thrones si aspettavano una maggiore carneficina. Almeno tra i personaggi principali. Invece ci hanno lasciato solo, si fa per dire, Jorah Mormont, spirato tra le braccia della sua ...