Futuro Allegri già scritto? Tra rinnovo e addio | nuova svolta nel caso Allegri

Juve - Nedved : 'Futuro Allegri? Resta - deve continuare' : Così, ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente della Juve , Pavel Nedved , sul futuro del tecnico bianconero., Italpress,

Panchina Juventus - le parole di Nedved sul Futuro di Allegri : “Allegri sarà ancora l’allenatore? Certo, come da contratto, deve continuare. Tutta la settimana scorsa ero via, sono tornato e ho potuto seguire la squadra, ho visto Allegri molto sereno, ho visto il presidente che è passato quasi ogni giorno, perciò tutto a posto, ci sarà l’incontro quando sarà il momento“. Così, ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente della Juve, Pavel Nedved, sul futuro del tecnico ...

Juventus – Nedved sorprende tutti prima del Derby della Mole : “Futuro di Allegri? Ecco cosa dico” : Nedved ed il futuro di Allegri alla Juventus: le parole del vice presidente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole “Ha un contratto, perciò deve continuare“. Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, assicura che Massimiliano Allegri sarà il tecnico dei bianconeri per la prossima stagione. “Ho potuto seguire la squadra per tutta la settimana, ho visto Allegri molto sereno, ho ...

Lippi e il Futuro di Allegri : "Non si lascia la Juve con ancora un anno di contratto" : 'Vedremo, ho parlato con i dirigenti anche nella settimana scorsa, mi stimano e il mio rapporto con quel paese è fantastico'. Molto probabilmente riprenderà la guida della nazionale cinese che aveva ...

Juve. Allegri Futuro? ho motivazioni per continuare : Juve, Allegri: "Come tutti gli anni le cose andranno per il verso giusto. La Juve tutti gli anni deve essere competitiva per vincere il campionato".

Allegri : "Futuro? Ho motivazioni per continuare alla Juve" : "Le voci su Conte alla Juventus? I giornalisti giustamente scrivono e dicono quello che sentono. E' sempre la stessa roba, si dice che vado via ma sono cinque anni che sono qui. Abbiamo un vantaggio, ...

Juventus - Allegri : "Incontrerò Agnelli per parlare del Futuro" : Marco Gentile Il tecnico della Juventus Allegri è parso sereno alla vigilia del derby contro il Torino e sul suo futuro ha affermato: "Dovremo discutere delle cose che sono andate bene e di quelle che non sono andate" Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sera, alle ore 20:30, sarà impegnata contro il Torino di Walter Mazzarri, nell'atteso derby della Mole. Il tecnico bianconero è parso più pacato ...

Juve - Allegri : 'Devo incontrare Agnelli per discutere del Futuro' : TORINO - Un derby è sempre un derby anche se c'è già chi ha il suo scudetto in tasca. Il Torino insegue l'Europa, la Juventus invece non ha niente da chiedere se non la gloria personale. Tant'è che ...

Juve - Allegri : 'Futuro? Dobbiamo vederci con il presidente per programmare' : TORINO - Juventus pronta al derby con la carica di Cristiano Ronaldo , sempre alta e ulteriormente stuzzicata ieri dalla doppietta di Leo Messi al Barcellona , con cui il 10 blaugrana lo ha raggiunto ...

Juventus - Allegri fa un passo indietro sul suo Futuro - : Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato della formazione che scenderà in campo: 'Rugani non c'è perché ha un po' di infiammazione. E' ...

Allegri : “Mi incontrerò con la società per decidere il Futuro. Ronaldo gioca perché vuole vincere la classifica marcatori” : Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole contro il Torino, in programma domani sera. Il tecnico bianconero ribadisce la volontà di rimanere sulla panchina della Juve: “Come tutti gli anni le cose andranno per il verso giusto. La Juve tutti gli anni deve essere competitiva per vincere il campionato, la Coppa Italia e la Champions. Non cambia niente, ogni anno bisogna mettersi lì e ...

Juventus-Torino - Allegri annuncia il Futuro : incontro con Agnelli! : JUVENTUS TORINO Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juventus e Torino, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni rivelazioni sul suo prossimo futuro. Dichiarazioni sibilline che suonano come una conferma parziale e non scontata. 50% di possibilità di vedere il tecnico bianconero sulla panchina della Juventus in vista della prossima […] More

Juventus-Torino - Allegri in conferenza : “Futuro? Prima incontro Agnelli” : JUVENTUS TORINO, Allegri in conferenza – C’è particolare attesa per la conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. Se non bastasse l’argomento, il derby della Mole, e la conseguente importanza del match (soprattutto per il Torino, che mai come quest’anno sogna e spera di battere i bianconeri) a dare maggiore interesse all’incontro delle 14:00 ci […] L'articolo Juventus-Torino, Allegri in conferenza: ...

Allegri-Agnelli - appuntamento con il Futuro : Sono ore calde per il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. La dirigenza ha fretta di iniziare a programmare la prossima stagione, l'allenatore invece la tranquillità di un altro anno di ...