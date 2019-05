Fratelli di Crozza | i monologhi e le imitazioni della puntata del 3 maggio 2019 su Nove

dituttounpop

(Di sabato 4 maggio 2019)di, idel 3in onda su. Il saluto romano, Salvini e le Europee, De Luca e Forchielli (VIDEO) Come ogni venerdì, ieri è andato in onda il nuovo appuntamento live condi, in onda ogni venerdì sualle 21.20 (qui gli ascolti). Come al solito il comico ha parlato di vari argomenti di attualità all’interno dello show, vediamo anche quali sono stati i personaggi che il comico ha imitato.Nelladi ieri, in uno dei suoiMaurizioha parlato del saluto romano e del suo ritorno in auge., scherzando, si lamenta del fatto che chi lo fa, lo fa male, quindi decide di fare un po’ di servizio pubblico dove spiega come farlo correttamente. Vi lasciamo al video:Nelladi ieri Maurizioè tornato a interpretare Matteo Salvini con uno dei suoi soliti video in formato ...

