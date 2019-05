Forza Italia a Bergamo è in tilt E c' è chi ha già la valigia in mano

Il corpo del Cav. e l'attesa di una Forza Italia in cerca d'autore : Roma. Non farà la campagna elettorale, non potrà girare l'Italia come avrebbe voluto " e pare ancora vorrebbe. Apparirà in televisione, forse. Ma soltanto quando si sarà ripreso dall'intervento. E mai ...

Bankitalia : le banche si rafForzano - ma restano rischi elevati : Roma, 3 mag., askanews, - Le banche italiane si stanno rafforzando ma ci sono ancora "rischi elevati" per il peggioramento della situazione economica. Lo afferma la Banca d'Italia nel rapporto sulla ...

Silvio Berlusconi - dopo il malore la paura più grande. Le parole del dottor Zangrillo - panico Forza Italia : La grande paura di Forza Italia dopo il malore di Silvio Berlusconi si concretizza intorno alle parole di Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cav che è stato il primo ad accorrere a casa dell'ex premier all'alba di martedì, disponendo poi il ricovero del suo paziente all'ospedale San Raffaele p

Intervista ai candidati/8 : Gianna Baucero - Forza Italia per Corsaro : L'ho fatto a prescindere dalla politica, in veste di consulente culturale e unicamente per il bene della mia città. L'ho fatto con competenza e ho dimostrato che se si collabora si può andare lontano.

Silvio Berlusconi - bomba di Dagospia : si 'mangiano' Forza Italia. Il nuovo partito da 20% che cancella il Cav : Dettaglio succulento fornito dal sito fondato da Roberto D'Agostino : questo nuovo soggetto politico 'dovrebbe essere guidato da un triumvirato di uomini non provenienti dalla politica, uno per il ...

Silvio Berlusconi - dentro Forza Italia sondaggi agghiaccianti : "Alle europee poco sopra il 5%" - fine di tutto : Il malore di Silvio Berlusconi ha mandato nel panico Forza Italia e i dirigenti più vicini al Cav. Che sanno benissimo come con un leader a mezzo servizio per motivi (seri) di salute non si possa sperare nel miracolo. Per fare bene il 26 maggio alle elezioni europee serve un Berlusconi in formissima

Sondaggi - per gli elettori leghisti Salvini dovrebbe tornare con Forza Italia : Gli elettori della Lega vogliono che Salvini torni all'alleanza con Forza Italia. A sostenerlo è il Sondaggio per la puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera. Euromedia research e Istituto Piepoli ...

Sorpasso di FdI su Forza Italia? L'ipotesi c'è. Paura tra gli azzurri : Elezioni europee 26 maggio, si concretizza l'ipotesi del clamoroso Sorpasso di Fratelli d'Italia su Forza Italia, impensabile solo fino a poche settimane fa. L'ultimo sondaggio di Antonio Noto per Cartabianca infatti vede gli azzurri all'8,5% e il partito guidato da Giorgia... Segui su affaritaliani.it

Forza Italia - il ‘nuovo Nazareno’ invocato da Micciche´ imbarazza : “Con il Pd? Mai più - è il passato” : Riunire i moderati, rilanciare “un nuovo patto del Nazareno”. A invocarlo era stato Gianfranco Micciché, storico sodale di Silvio Berlusconi in Sicilia, dopo le amministrative e il caso Gela, dove il candidato sindaco Lucio Greco (ex alfaniano) è sostenuto da azzurri e dem e spera di vincere al ballottaggio contro il leghista Giuseppe Spata. Uno scenario che, dopo silenzi di circostanza, imbarazza Forza Italia, già scossa da liti ...

Silvio Berlusconi in ripresa - Forza Italia : “È pronto per tornare in pista” : Prosegue la guarigione di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, dopo l'intervento, subito il 30 aprile, per un'occlusione intestinale. Dal partito fanno sapere che il Cavaliere è pronto a tornare in pista per continuare la campagna elettorale in vista delle elezioni europee di fine maggio.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - il panico dentro Forza Italia dopo i guai di salute : i sospettati - chi lo può "tradire" : L'irritante conflitto che inchioda Silvio Berlusconi in queste ore è tra la sua voglia di tornare fisicamente in campo e il suo corpo che, alla veneranda età di 82 anni, lo tradisce sul più bello, costringendolo a qualche ora di troppo in ospedale. L'ultimo stop Forzato per l'operazione all'intestin

Miccichè vuole un nuovo Nazareno. E in Forza Italia esplode il caos : Forza Italia continua a navigare a vista. Tra cacciati e fuoriusciti, il partito di Silvio Berlusconi è divenuto un raggruppamento di truppe autonome sparse su tutto il territorio nazionale al comando dei loro colonnelli. Gli ultimi spari, arrivano dalla Sicilia, dove Gianfranco Micciché ha rispolverato il “patto del Nazareno”, scatenando un terremoto avvertito anche oltre lo Stretto. D’altronde, il commissario degli azzurri nell’isola, ha ...