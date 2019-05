Foggia | stop ai lavori di ristrutturazione della Fiera

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Emanuela Carucci Il Tar ha annullato l'appalto per una imperfezione nel progetto di isolamento antisismico. Sullo sfondo c'è anche uno scontro politico in Regionenon c'è pace per il cantiere deidi. Un nuovoè stato imposto dal Tar di Bari che ha annullato l'appalto (13,7 milioni di euro) per una imperfezione nel progetto di isolamento antisismico. Come si legge sul quotidiano pugliese "La Gazzetta del Mezzogiorno" la decisione dei giudici amministrativi ha bloccato l'aggiudicazione delle opere al raggruppamento guidato dalla Ctm di. La magistratura barese ha accolto il ricorso del raggruppamento capeggiato dalla Edil Alta di Altamura. Le impresene avevano avuto la meglio sui concorrenti perché erano state valutate positivamente (in termini di punteggi) le proposte di migliorare le infrastrutture anche dal ...

