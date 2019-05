Florida | Boeing 737 esce fuori dalla pista e precipita nel fiume | a bordo 143 passeggeri

Boeing 737 fuori pista : finisce in un fiume in Florida/ Paura per i 136 a bordo : Un Boeing 737 è finito fuori pista, atterrando in un fiume in Florida: Paura per i 136 a bordo fra passeggeri e personale, tutti salvi

Florida - Boeing 737 finisce fuori pista e atterra sul fiume St. Johns : 21 feriti : Un Boeing 737 finisce fuori pista a Jacksonville e atterra nel fiume limitrofo, il St. Johns. Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo, a Cuba, e aveva a bordo 136 persone fra passeggeri ed equipaggio: secondo quanto riferito dai media americani, sono stati tutti tratti in salvo anche se una ventina, affermano le autorità, sono stati trasport...

Boeing 737 MAX 8 - atterraggio di emergenza in Florida. Problemi al motore : Non avrebbero potuto: dopo il disastro in Etiopia, tutti i Boeing 737 MAX 8 sono stati banditi dai cieli statunitensi, e della maggior parte del mondo,. Negli USA c'è un'eccezione per i trasferimenti ...

Un Boeing 737 MAX 8 ha fatto un atterraggio di emergenza a Orlando - in Florida : Un Boeing 737 MAX 8, lo stesso modello dei due aerei caduti in Indonesia e in Etiopia, della compagnia aerea Southwest Airlines, ha fatto un atterraggio di emergenza per problemi al motore all’aeroporto di Orlando, in Florida, da cui era partito poco prima