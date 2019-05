Fiorentina attesa dal derby contro l’Empoli al Castellani | le parole di Montella in

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019)toscano tra Empoli edomani alle 12:30. Gara importantissima, in chiave salvezza, per i ragazzi di Andreazzoli, un po’ meno per Muriel e compagni. Ma i viola, seppur non abbiano più nulla da chiedere al campionato, vogliono uscire dal periodo di crisi che va avanti ormai da tempo. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico Vincenzo, ecco le sueProbabili formazioni Serie A 35^ giornata: tornano Immobile e Piatek, Dzeko tenta il recupero “Le insidie della gara di domani sono enormi, perché l’Empoli ha costruito la sua classifica in casa ed è la squadra che probabilmente gioca il miglior calcio della serie A. Sicuramente hanno anche delle lacune, altrimenti non sarebbero in questa posizione di classifica ma sono una squadra che sa muoversi in campo, che sa giocare con la palla, sa come costruire gioco e anche come fare la ...

Fiorentina_ole : DUE MESI DI ATTESA PER VEDERE UNA PARTITA MEDIOCRE E DURATA 10'. GAME OVER TOTALE. #DELLAVALLEVATTENE… - ranofrontiere : BUCCHIONI (QS): “VERETOUT-NAPOLI, SITUAZIONE ‘CONGELATA’ DALLA COPPA ITALIA, MA IL GIOCATORE È GIÀ CERTO DELL’AZZUR… - tuttonapoliclu1 : BUCCHIONI (QS): “VERETOUT-NAPOLI, SITUAZIONE ‘CONGELATA’ DALLA COPPA ITALIA, MA IL GIOCATORE È GIÀ CERTO DELL’AZZUR… -