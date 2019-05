Fifa 19 | rilasciate altre 8 carte MOTM – Uomo partita per i match di Champions League

Fifa 19 : rilasciate altre 7 carte MOTM – Uomo partita per i match delle coppe nazionali - inclusa la Coppa Italia : Il 27 aprile EA Sports ha rilasciato su FUT 7 card MOTM Man of the match dedicate ad altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nei match di Coppa Italia e delle coppe nazionali di Germania, Turchia e Svizzera. Ecco i calciatori selezionati: Ilicic Poulsen Muller Correa Onyekuru Gelmi Okafor Queste speciali versioni MOTM saranno disponibili […] L'articolo Fifa 19: rilasciate altre 7 carte MOTM – Uomo partita per i match ...

Fifa 19 : rilasciate altre 10 carte MOTM – Uomo partita per i match di Champions League - Europa League e Coppa di Scozia : Il 20 aprile EA Sports ha rilasciato su FUT ben 10 card MOTM Man of the match dedicate ad altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nei match Champions League, Europa League e Coppa di Scozia Salah Coutinho Blind Llorente Lacazette Pedro Kostic Lato Forrest Ikpeazu Queste speciali versioni MOTM saranno disponibili nei pacchetti fino alla mezzanotte […] L'articolo Fifa 19: rilasciate altre 10 carte MOTM – Uomo partita per i ...

Fifa 19 : rilasciate altre 7 carte MOTM – Uomo partita per i match di Coppa di Francia - Germania e Portogallo : Il 6 aprile EA Sports ha rilasciato su FUT 7 card MOTM Man of the match dedicate ad altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nei match di DFB-Pokal (Coppa di Germania), Coupe de France (Coppa di Francia) e Taça de Portugal (Coppa del Portogallo) Ecco i calciatori selezionati: Bruno Fernandes Verratti Lasogga Bensebaini Klaassen Kamara Glatzel […] L'articolo Fifa 19: rilasciate altre 7 carte MOTM – Uomo partita per i match ...