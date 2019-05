Fca | ok dalla Corte Usa ad accordo su emissioni

Gruppo Fca - 5 - 8 miliardi dalla cessione di Magneti Marelli : Il Gruppo FCA ha perfezionato l'accordo per la cessione della Magneti Marelli a Calsonic Kansei Corporation, fornitore giapponese di componentistica per autoveicoli controllato a sua volta dal fondo americano KKR. Con la chiusura dell'operazione il produttore italo-statunitense ha incassato un corrispettivo in contanti di circa 5,8 miliardi di euro, poco meno dei 6,2 miliardi di valorizzazione dellintero business oggetto dell'operazione indicati ...

Fca What's Behind - La serie parte dalla Svezia - VIDEO : Aprire (virtualmente) le porte di luoghi normalmente inaccessibili, quelli in cui vengono provate le vetture in fase di sviluppo. Questo è ciò che ha fatto il gruppo FCA con Whats Behind, una serie di VIDEO che mostrano il dietro le quinte dello sviluppo dei nuovi modelli. Dalle piste e i centri di ricerca alle zone in cui si verificano condizioni ambientali estreme, fino ad arrivare al gelo della Lapponia e al caldo torrido del Sudafrica, dove ...