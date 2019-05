Fca | accordo negli Usa sul dieselgate | pagherà 800 milioni di dollari

Renault e Peugeot si contendono l'accordo con Fca : Secondo Bfm Business, «le discussioni tra Peugeot ed Fca si intensificano su argomenti finanziari e operativi», ma «il costruttore francese resta molto prudente di fronte a un dossier complesso». Nel ...

Gruppo Fca - Manley : accordo con Tesla di durata pluriennale : L'accordo siglato dal Gruppo FCA e Tesla per unire le rispettive flotte e quindi ridurre le emissioni medie dei modelli talo-statunitensi ha una durata pluriennale. "Andrà avanti per gli anni a venire, confermo che l'accordo è su più anni", ha spiegato l'amministratore delegato Mike Manley nel corso dell'assemblea degli azionisti in corso ad Amsterdam. Il top manager, però, non ha dato indicazioni sulle cifre: "Il costo ...

Il Gruppo PSA archivia accordo con Fca : il suo vero obiettivo è un Gruppo premium? : PSA potrebbe puntare ad un noto Gruppo premium britannico per sferrare un’offensiva epocale al settore automotive Poco tempo fa avevamo parlato di un possibile accordo-fusione tra il Gruppo PSA e FCA che avrebbe portato alla nascita di una delle realtà più importanti del settore automotive, in grado di competere per volumi di vendita con le regine del settore, ovvero Volkswagen e Toyota. Il Gruppo PSA ha già avviato da un po’ di tempo una ...

Fca e Tesla - accordo per le emissioni : l’UE permette una strategia che sa di truffa : Grazie a questo accordo il Gruppo italo-americano potrà rispettare i limiti sulle emissioni per il 2020 Rispetto ad altri colossi internazionali, il Gruppo FCA si trova ancora indietro sulla strada dell’elettrificazione, considerando che la carica di nuovi modelli composta da Jeep Renegade e Compass ibride plug-in, dalla 500 elettrica è iniziata ad essere proposto soltanto negli ultimi mesi. Per non incorrere ad eventuali sanzioni dell’UE ...

Fca - accordo con Tesla per comprare crediti “puliti” ed evitare sanzioni UE : Pagare pegno per abbattere virtualmente l’anidride carbonica allo scarico, facendola rientrare nei limiti di legge. Come riporta il Financial Times, FCA ha siglato un accordo con Tesla che prevede la cessione all’azienda calforniana di centinaia di milioni di euro (la cifra ufficiale nn è stata comunicata) affinché nel conteggio delle emissioni medie prodotte allo scarico dai propri modelli rientrino anche quelle, pari a zero, delle ...

Fca - il mercato premia l'accordo con Tesla : Bene Fiat Chrysler , con un rialzo dell'1,40% in un mercato particolarmente debole allineato all'andamento prudente degli altri listini azionari del Vecchio Continente. Il mercato premia l 'accordo ...

Fca-Tesla : accordo su emissioni auto per evitare sanzioni - Sky TG24 - : Il Financial Times riferisce di un accordo da "centinaia di milioni di euro" tra Fiat Chrysler e il colosso di Elon Musk. Sfruttata una opzione del regolamento europeo che permette di creare "pool" ...

Accordo tra Fca e Tesla per evitare le multe : Accordo tra Fca e Tesla per evitare multe europee sulle emissioni. Secondo quanto riportato dal Financial Times le due case hanno raggiunto un'intesa in tale senso. Stando a quanto riporta il ...

Gruppo Fca - Accordo con Tesla per ridurre le emissioni medie in Europa : Il Gruppo FCA pagherà centinaia di milioni di euro alla Tesla per conteggiare le elettriche di Elon Musk nella propria gamma europea, in modo da facilitare il rispetto dei limiti di CO2 che entreranno in vigore dal 2021 (95 g/km) e, in una prospettiva ancora più stringente, nel 2025 e nel 2030. lindiscrezione pubblicata dal Financial Times, secondo cui il Gruppo italo-americano e la Casa di Palo Alto avrebbero stretto un Accordo consentito ...

Fca ha rifiutato l'accordo di fusione con Psa : Fca e Psa sono stati tra i protagonisti assoluti di questo marzo 2019. Non solo perché al Salone di Ginevra hanno presentato alcuni dei modelli più ammirati dagli addetti ai lavori, ma soprattutto per i rumors che hanno fatto parlare di alleanza tra i due gruppi. Effetti in borsa positivi ce ne sono stati, ma ora le indiscrezioni del Wall Street Journal inducono a considerare un brusco stop della trattativa, che avrebbe dato vita a un colosso ...

Fca : accordo su rinnovo contratto - aumento salariale del 2% annuo : Roma, 11 mar., askanews, - Firmato il rinnovo del contratto per i dipendenti di Fiat Chrysler in Italia, con un aumento salariale del 2% all'anno. Lo comunica Fca dopo aver siglato con Fim-Cisl, Uilm, ...

