F1 Ferrari | Vettel | «I tedeschi non sono mai soddisfatti»

F1 Ferrari - Vettel : «I tedeschi si lamentano troppo» : BERLINO - I tedeschi dovrebbero trasmettere maggiore ' sostegno e serenità, leggerezza e lealtà ': è l'autocritica di Sebastian Vettel che vorrebbe un atteggiamento più positivo da parte dei suoi ...

Formula 1 - Vettel ‘cattivo commerciante’ : “titolo con la Ferrari? Sì - ma per averlo non scambierei…” : Il pilota tedesco ha parlato del suo passato e del suo presente, ammettendo di non voler scambiare due titoli vinti in Red Bull per averne uno con la Ferrari Sebastian Vettel continua a cullare il sogno di vincere un Mondiale con la Ferrari, ma nell’attesa non scambierebbe due dei quattro vinti in Red Bull per averne uno con il Cavallino. photo4/Lapresse Idee chiarissime per il tedesco ai microfoni di Sky Sports, a cui ha confermato ...

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Ferrari - sotto accusa l'accoppiata Vettel-Leclerc : 'Dannosa' - : La Mercedes sta dominando in lungo e in largo questo inizio di Mondiale, mentre la Ferrari tra errori e problemi tecnici arranca. Quattro doppiette contro tre terzi posti : dopo i test invernali di ...

F1 - Sebastian Vettel e Ferrari : un amore finito? Contratto in scadenza nel 2020 - ma occhio a possibili sorprese : Un 4-0 che non ammette repliche. E’ da un modo di dire tipicamente calcistico che si vuole introdurre il discorso “Ferrari post Baku“. Il GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, doveva essere l’ennesima occasione di rilancio per la Rossa dopo i poco positivi riscontri delle prime tre uscite. Niente di tutto questo. Si è materializzata la quarta doppietta consecutiva della Mercedes che continua a ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel vs Charles Leclerc - il dualismo che fa male alla Ferrari : No, proprio non ce lo si attendeva. Se si guarda al mese di febbraio, tutti erano intenti a stilare un’ipotetica griglia di partenza in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno e si era concordi su un punto: “Ferrari vs Mercedes”. Si prevedeva un confronto serrato tra le due scuderie ma di fatto a Brackley hanno messo in scena un bluff da giocatori di poker consumati mentre a Maranello sono costretti già all’all-in. Senza ...

Formula 1 - Villeneuve smonta la Ferrari : “Leclerc non ha esperienza - il binomio con Vettel è dannoso” : L’ex pilota canadese si è soffermato sulla situazione che si respira in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista I cattivi risultati ottenuti dalla Ferrari in questo avvio di stagione stanno demoralizzando i tifosi, che mai si sarebbero aspettati un gap di queste dimensioni dalla Mercedes dopo quattro gare. photo4/Lapresse L’aria che si respira a Maranello appare al momento tranquilla, ma dietro la coltre di tranquillità ...

Formula 1 - Vettel non si nasconde dietro un dito : “ecco cosa mi sembra questa Ferrari” : Il pilota tedesco non riesce a capire a fondo il potenziale della sua Ferrari, paragonandola ad un ‘cubo di Rubik’ Le gare passano, ma a vincere è sempre la Mercedes. A Baku è arrivata la quarta doppietta in altrettante gare, un dominio incontrastato a cui la Ferrari non riesce al momento a porre rimedio. photo4/Lapresse Il Cavallino è impegnato in primis a capire la propria monoposto, velocissima in rettilineo ma comunque in ...

Gp dell'Azerbaigian : una Ferrari troppo indietro per essere vera. E Vettel deve fare di più per la squadra : La quarta doppietta Mercedes, stavolta Bottas davanti a Hamilton , quattro su quattro, la prima volta che succede nella storia della F1. Un record, una festa continua, assordante, insopportabile per ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : l’errore di gioventù di Leclerc ed il “manico” smarrito di Vettel. Ferrari sull’orlo della crisi : Solo due podi raccolti nelle prime tre gare, problemi meccanici emersi in Bahrein, errori di guida importanti (Vettel al Sakhir durante il duello con Hamilton, Leclerc oggi in qualifica) e grandi difficoltà per un avvio di stagione sportivamente drammatico. Questo è il bilancio in casa Ferrari che ha incominciato malissimo il Mondiale F1, pagando dazio contro una stellare Mercedes che ha infilato tre doppiette consecutive e che ha già tracciato ...

Formula 1 - Vettel difende la strategia Ferrari : “non abbiamo fatto scelte folli - ecco cosa non ha funzionato” : Il pilota della Ferrari ha analizzato il terzo posto ottenuto in qualifica, sottolineando di non essere felice per come sia andata Un terzo posto che non può bastare, un risultato amaro per la Ferrari costretta ad inseguire le Mercedes anche in qualifica. Sebastian Vettel guarda da lontano le due Frecce d’Argento, riuscite a monopolizzare la prima fila con Bottas davanti a Hamilton. photo4/Lapresse Una giornata difficile per il ...

F1 Ferrari - Vettel : «Soddisfatto solo in parte» : BAKU - ' H o dato il massimo, ma non sono completamente felice perché io e Leclerc ci aspettavamo di essere più vicini alle Mercedes '. Così Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gp d'...