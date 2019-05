Eurostat | «Nel 2018 un milione in meno di italiani in difficoltà economica» Ma l’Italia

Eurostat : “Nel 2018 diminuisce il numero degli italiani in difficoltà economica” : In netto calo nel 2018 in Italia le persone in situazione di disagio economico: secondo le ultime tabelle Eurostat sulla base di dati provvisori, le persone che affrontano una «grave deprivazione materiale» erano 5.035.000, oltre un milione in meno dei 6,1 milioni del 2017. È l’8,4% della popolazione a fronte del 10,1% del 2017, il dato migliore do...

Eurostat - reddito famiglie eurozona cresce dello 0 - 3% nel IV trimestre 2018 : Nell'area dell'euro, in termini reali, il reddito pro-capite delle famiglie è aumentato dello 0,3% nel quarto trimestre del 2018 , dopo un aumento dello 0,2% nel trimestre precedente. A comunicarlo è ...

Eurostat : debito/Pil Eurozona in calo all'85 - 1% nel IV trim 2018 : Roma, 24 apr., askanews, - Il debito/Pil dell'Eurozona, nel quarto trimestre dello scorso anno è sceso all'85,1% rispetto all'86,4% registrato nel trimestre precedente. Lo rileva Eurostat, ...

Eurostat : nel 2018 debito italiano salito al 132 - 2% - in Europa è sceso : Si tratta della prima notifica dei dati definitivi del 2018. Le ultime previsioni economiche Ue, pubblicate a novembre scorso, davano il debito italiano 2018 a 131,1%, e il deficit a 1,9%. Solo in Grecia e a Cipro tra i 28 Paesi Ue il debito è salito. Ben 13 Paesi hanno messo a segno un surplus di bilancio...