Europeo Under 21 | Costacurta fiducioso | “Ci sono prospettive importanti Sulla

Gravina sulle nazionali azzurre : “C’è bisogno di qualche ‘campioncino’. Europeo Under 21? Obiettivo vittoria…” : Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto a Sky Sport affrontando diversi argomenti riguardanti i progetti delle nazionali azzurre con Mancini in primo piano. Ecco le sue parole. “Con Roberto Mancini abbiamo iniziato un nuovo percorso, abbiamo tracciato una linea, ci vuole tempo, una nuova cultura, e bisogna anche avere la possibilità di saper coltivare dei talenti. Le due semifinali di Champions hanno dimostrato come ...

Pronostico Germania-Italia - Europeo Under 17 - sabato 4-5-2019 e info : Europeo under 17, Pronostico ed analisi di Germania-Italia, sabato 4 maggio 2019Pronostico//Germania// Italia// Prende il via in Irlanda l’Europo under-17 (La “culla delle stelle”, qui trovate la cartella stampa), che mette in palio anche cinque posti per i prossimi mondiali di ottobre che si disputeranno in Brasile. Per l’Italia quella contro la Germania è la prima partita del Gruppo D, uno dei più tosti per stessa ammissione del CT ...

Cassata segna all'Inter e prenota l'azzurro per l'Europeo Under 21 : La Spezia - Ieri sera nel posticipo domenicale del campionato di Serie A il suo gol all'Inter ha riacceso le speranze del Frosinone di portare a casa punti dal confronto dello "Stirpe" con la squadra ...

Tonali guida l'assalto degli Under all'Europeo 2020 dei più grandi : Il futuro è azzurro. Roberto Mancini lo sa bene ed è per questo che continua a cercare giovani da far crescere per la sua Italia. Il serbatoio è abbondante e per questo vuole attingerne a piene mani ...

Calcio e Turismo : incontro Gravina-Palmucci per l’Europeo Under 21 ed Euro 2020 : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ricevuto questa mattina nella sede della FederCalcio a Roma il neo presidente dell’ENIT Giorgio Palmucci, per avviare un confronto sulle opportunità del rapporto tra il Calcio italiano e il sistema turistico e della ricettività del nostro Paese, con particolare attenzione ai prossimi grandi eventi internazionali in programma in Italia, a cominciare dall’Europeo under 21 del ...

Alex Meret pronto all’Europeo Under 21 : “sogno la finale ad Udine” : Alex Meret sulle orme di Buffon, il giovane portiere dell’under 21 e del Napoli si appresta a vivere un Europeo da protagonista E’ cresciuto nel mito di Buffon e ora si ispira ad Handanovic, sogna la finale degli Europei under 21 nella sua Udine e di andare fino in fondo con il Napoli in Europa League. Poi, è pronto a giocarsi le sue carte con la Nazionale dei grandi. Alex Meret si racconta in conferenza stampa dal ritiro degli ...

Nazionale Under 19 - raduno a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo : 28 i convocati : Il ct Guidi ha convocato 28 giocatori per il raduno che si svolgerà a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo U19 A pochi giorni dalla fase élite del Campionato Europeo Under 19, il tecnico degli Azzurrini Federico Guidi ha convocato 28 giocatori, tra cui 10 sotto età (nati nel 2001), per un raduno che si terrà a Padova da martedì 12 a venerdì 15 marzo. In questi tre giorni Guidi avrà modo di saggiare lo stato di forma ...

Europeo Under 21 : -100 : Cento giorni a domenica 16 giugno, quando partirà l'Europeo Under 21, che l'Italia ha vinto cinque volte, più di qualunque altra nazionale, ma che ospita per la prima volta insieme a San Marino. Si ...