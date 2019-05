Ettore Bassi | una nuova fiamma dopo l' addio alla moglie

Ettore Bassi svela cosa c’è dietro la sua partecipazione a Ballando : Ballando con le stelle, Ettore Bassi confessa: “Mi sono chiesto se mi stessi perdendo…” E’ tornato a parlare ancora una volta del perchè ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle 2019 Ettore Bassi che, intervistato per il settimanale Nuovo Tv, ha confessato cosa lo ha convinto a dire di si a Milly Carlucci. Mi sono dovuto costringere a guardare la proposta di Milly con curiosità e mi sono chiesto se per caso ...

Ettore Bassi : moglie - figlie ed età. Chi è a Ballando con le stelle 2019 : Ettore Bassi : moglie , figlie ed età. Chi è a Ballando con le stelle 2019 Carriera Ettore Bassi Ettore Bassi , quest’anno, sarà uno dei protagonisti dell’edizione 2019 di “ Ballando con le stelle ”, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’attore di tantissime fiction ora è pronto a mettersi in gioco. Il dance show più amato dagli italiani andrà in onda a partire da sabato 30 marzo e vedrà un cast davvero innovativo. Ettore Bassi : chi ...

Ballando con le stelle : Ettore Bassi parla delle sue difficoltà : Ettore Bassi parla di Alessandra Tripoli e della cosa più difficile a Ballando con le stelle 14 Dopo il tanto atteso debutto sulla pista di Ballando con le stelle , Ettore Bassi ha rotto il silenzio sulle pagine del nuovo numero del settimanale DiPiùTv, con un’intervista nel corso della quale ha spiegato come sta affrontando la gara e ha parla to della sua maestra di ballo Alessandra Tripoli. E’ una maestra eccezionale. E’ ...

Ballando con le stelle - Ettore Bassi a Blogo : "Io 'stalkerato' da Milly Carlucci per anni" : "Da parte di Milly Carlucci c'è stata un'azione di stalkeraggio morbido nei miei riguardi. Milly è stata estremamente tenace, appassionata e affettuosa con me, mi ha cercato diverse volte. In passato non avevo accettato a causa di altri impegni, mentre quest'anno le condizioni si sono combinate un po' meglio". Ettore Bassi racconta così, tra il serio e il faceto, ai microfoni di Blogo com'è nata la sua partecipazione a Ballando con le stelle, la ...