Esordio a 16 anni e un mese | Elliott è il più giovane debuttante in Premier di sempre

ATP Budapest – Esordio vincente per Jannik Sinner : l’azzurro batte Valkusz e conquista gli ottavi : Al primo turno del torneo ATP di Budapest su terra battuta la giovane promessa del tennis italiano Jannik Sinner batte Mate Valkusz Al suo Esordio nel circuito maggiore, il giovane talento azzurro Jannik Sinner batte Mate Valkusz. Il 17enne italiano ai sedicesimi di finale del torneo ATP di Budapest su terra battuta ha sconfitto l’avversario in tre set. In un’ora e 46 minuti di gioco, con i parziali di 6-2, 0-6, 6-4, il ...

NBA : Belinelli ai playoff insieme a Gallinari - la seconda volta a otto anni dall'Esordio : Festeggiare senza scendere in campo. Nella notte la sconfitta di Sacramento contro Houston ha regalato l'aritmetica certezza a San Antonio di giocare ancora una volta in post-season: gli Spurs per il ...