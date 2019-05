Emissioni diesel - FCA | oltre 300 milioni di dollari per chiudere la causa con i clienti

quattroruote

(Di sabato 4 maggio 2019) Il gruppo FCA pagherà 307,5dicome risarcimento a circa 100.000americani che hanno acquistato o noleggiato veicoli della Ram e della Jeep dotati, secondo il governo USA, di software per il controllo delle, congegni che consentirebbero ai motori di produrre ossidi di azoto (NOx) superiori ai limiti di legge. L'accordo, approvato ieri dalla Corte Federale di San Francisco, riguarda circa 100.000 proprietari e locatari di Ram 1500 e Jeep Grand Cherokee con motoreda 3.0 litri di cilindrata prodotti tra il 2014 e il 2016.Un compenso di3.000a cliente. La maggior parte di questi riceverà 3.075a testa per mettere in regola il software. Fino al 21 febbraio 2021 sarà possibile presentare un reclamo, mentre scade a maggio dello stesso anno il termine per completare la riparazione e ottenere il risarcimento. Anche gli ex ...

