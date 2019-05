Emilia Romagna Allerta Meteo per Temporali | Vento e Neve

retemeteoamatori

(Di sabato 4 maggio 2019) Il Centro Funzionale Regioneha emesso il seguente bollettino diper rischio. Valido dalle 00:00 del 05 maggio 2019 fino alle 00:00 del 06 maggio 2019Grado diARANCIONE per criticità idraulica per le province di BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di BO, RA, FC, RN;Grado diGIALLA per criticità idraulica per le province di PC, PR, RE, MO, BO; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO;Grado diGIALLA perper le province di BO, RA, FC, RN;Grado diGIALLA perper le province di BO, FE, RA, FC, RN;Grado diGIALLA perper le province di PC, PR, RE, MO, BO;Grado diGIALLA per stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN; per ...

