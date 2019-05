EcoFuturo Tv | la quarta puntata della trasmissione tra Co2 | effetto serra | eolico e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Quarto episodio diTv, unain otto puntate, per parlare di ecologia, ambiente esalute del nostro pianeta. “Chi dice che per il Pianeta e per gli umani riconvertire l’economia lineare dello spreco all’economia circolare è un solo un costo, afferma una cosa inesatta e fa proprio il punto di vista dei petrolieri, dei cementificatori, dei produttori di usa e getta e di molti altri che hanno prosperato nell’economia dell’eccesso e dello sfruttamento. Noi divi dimostreremo -nelle otto puntate- che per tutti gli altri, ovvero per il 99%popolazione, passare all’era delle rinnovabili, del riuso, del rispetto per l’ecosistema è un guadagno. E non indifferente – spiegano -. Si guadagna in libertà perché l’energia rinnovabile è democratica e non sarà più appannaggio di pochi potentati. Il fotovoltaico, per esempio, con gli accumuli, è l’energia meno ...

