Domenica alla Cittadella degli archivi l' inaugurazione del giardino Fernanda Wittengs

Previsioni Meteo Maggio - “raid” invernale dalla Scandinavia da Domenica 5 : torna a ruggire l’inverno - neve in collina : Previsioni Meteo Maggio – Un colpo di coda invernale era da attenderselo in questa primavera caratterizzata da spiccati avvicendamenti di onde meridiane. Nemmeno a una settimana da un’onda calda anomala, con 30/31°C in pianura, in queste ultime ore siamo stati alle prese con una prima irruzione di aria relativamente fredda da Nord, la quale ha portato un calo deciso delle temperature, anche 12° in meno rispetto a 4 giorni fa, e piogge ...

Hack.gov - sabato 4 e Domenica 5 alla Apple Developer Academy. : Sono solo alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per Hack.gov. A riunirli in una maratona di creatività per ideare nuove soluzioni ...

Domenica In - Ambra Angiolini dalla Venier e massacrata : 'Spocchiosa e stupida - proprio come...' : Nella puntata di ieri di Domenica In, programma pomeridiano targato Rai1 , tra gli ospiti di Mara Venier c'è stata Ambra Angiolini , nata da Non è la Rai, l'ex show girl ha vinto anche un David di ...

Domenica In - Mara Venier esulta per gli ascolti : sfregio alla concorrenza : Mara Venier fa un bilancio di Domenica In. Ed esulta: "Siamo entrati un po' nel cuore del pubblico". Gli ascolti della trasmissione Rai sono ottimi e il gradimento è alle stelle. La conduttrice veneta spiega la ragione dell'affermazione: "Grazie al pubblico che ci segue da casa sin dall'inizio. Siam

Domenica In - il tributo a Giovanni Falcone commuove Rita Dalla Chiesa : LaPresse, Applausi e commozione in tv per il ricordo del giudice Giovanni Falcone. Nella puntata del 28 aprile di Domenica In, su Rai1, Mara Venier ha ospitato Rita Dalla Chiesa, giornalista e...

Domenica In - Rita Dalla Chiesa : Mara Venier commette una gaffe : Mara Venier scambia il libro di Rita Dalla Chiesa per un film Strette da un’amicizia fortissima, Mara Venier e Rita Dalla Chiesa hanno dato l’ennesima dimostrazione quest’oggi a Domenica In di essere amiche per le pelle e per sempre. La celebre conduttrice di Forum ha presentato il suo libro Mi salvo da sola (edito da Mondadori) dove è finalmente riuscita a mettere su carta le gioie della vita e soprattutto i dolori che si è ...

Rita Dalla Chiesa/ "Mio padre Carlo Alberto? I giovani non sanno...' - Domenica In - : Rita Dalla Chiesa ospite di Mara Venier a Domenica In presenta il suo nuovo libro:'Mi salvo da sola'. Tra il ricordo del padre e quello di Fabrizio Frizzi.

Mara Venier e Rita Dalla Chiesa - a Domenica In vince l'amicizia tra donne : Rita Dalla Chiesa torna nel salotto di Domenica In per presentare il suo libro e per chiacchierare con la sua grande amica...

Domenica In/ Anticipazioni : Ambra Angiolini e il cast di Ballando da Mara Venier : Domenica In, ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier, in onda dalle 14 con il nuovo appuntamento in diretta su Rai1.

Ospiti Domenica In del 28 aprile : Mara Venier punta su Ballando : Domenica In, Ospiti e anticipazioni 28 aprile: Mara Venier punta su Ballando con le stelle Ultima Domenica del mese quella di dopodomani, 28 aprile 2019, in compagnia di Mara Venier e Domenica In: la trasmissione, lo ricordiamo, andrà poi in onda per l’ultimo mese di questa stagione tv, quello di maggio, per chiudere i battenti Domenica 24. E anche per la prossima puntata di Domenica In, il sempre informato TvBlog ha svelato tutti gli ...

Pallavolo – Playoff Promozione Serie A2 femminile : tra Domenica e lunedì scattano le semifinali : Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino, rispettivamente 2^ e 3^ al termine della Pool Promozione, faranno il loro esordio nella corsa al secondo e ultimo posto a disposizione per il salto in A1 Definita nelle scorse ore la finale dei Play Off Scudetto di A1 femminile, che opporrà nuovamente Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, l’attenzione si sposta sulle semifinali dei Play Off Promozione di A2, al via tra ...

Nuoto : Domenica alla Sciorba in acqua anche i team savonesi per il Trofeo Agosti : ... Rari Nantes Spezia, lombarde come Caronno Pertusella, Forum Assago, H20 Muggiò, New Swim Castiglion, Varedo, Phoenix, team Lombardia e Cornaredo, piemonesi come Derthona Nuoto, Dinamica Sport, ...

Su 'È Domenica' il fenomeno 'Fortnite' e la moda dalla California : N ella pagina dedicata alla scienza sono spiegate le istruzioni per andare a caccia di buchi neri da casa , utilizzando semplicemente proprio il pc. Un progetto lanciato da una università del West ...