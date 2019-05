Diretta Udinese-Inter | streaming | tv | formazioni e risultato – LIVE

termometropolitico

(Di sabato 4 maggio 2019), tv,L’anticipo del sabato notte della 35a giornata della Serie A 2018/2019 è, che si disputerà sabato 4 maggio 2019 alle ore 20:30 alla Dacia Arena di Udine.Si tratta di una partita di fondamentale importanza per entrambe le. Da un lato i padroni di casa sono ancora a rischio retrocessione, avendo pochi punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo, dall’altra gli ospiti non sono ancora sicuri per piazzamento tra le prime quattro della classe e le dirette concorrenti iniziano a spingere ed accorciare le distanze.L’, come detto, rischia ancora di non rimanere in massima serie. I friulani hanno momentaneamente quattro punti di vantaggio dalla zona rossa, troppo pochi se pensiamo che in palio questo campionato ne offre ancora nove. Andare a punti nella ...

infoitsport : Udinese-Inter, Serie A: la partita in diretta streaming gratis - NotizieIN : UDINESE INTER Streaming e Diretta TV, dove vederla e formazioni - linopensato : UDINESE .. VS .. INTER QUESTA SERA SABATO 4 MAGGIO ORE 20,30 IN DIRETTA IN QUESTO PUB???????????? -