Di nuovo disponibile Wind All Digital 50 con minuti illimitati e 50 Giga a 11 | 99 euro

Close to the Sun è disponibile su PC - pubblicato un nuovo trailer di lancio : Close to the Sun è l'ultima fatica degli sviluppatori italiani Storm in a Teacup. Il gioco è un'avventura narrativa horror che si svolge all'interno di una nave costruita da Nikola Tesla.La vostra storia, come riporta DualShockers, inizierà nei panni di Rose, una giornalista investigativa alla ricerca di sua sorella. Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer carico di suspense.Il gioco trae ispirazione da titoli come ...

SNIPER ELITE V2 REMASTERED : Disponibile il nuovo Trailer “7 motivi per Aggiornare” : Rebellion, sviluppatore e publisher indipendente, ha pubblicato un nuovo Trailer di SNIPER ELITE V2 REMASTERED, che si focalizza sulle ‘7 Ragioni per effettuare l’Upgrade’ per l’attesissima remaster del classico del 2012 dello studio. Oltre al supporto 4K e HDR sulle piattaforme disponibili, SNIPER ELITE V2 REMASTERED presenta ambienti, personaggi, armi e veicoli splendidamente aggiornati, effetti di rendering e ...

Starlink Battle for Atlas : Disponibile il nuovo aggiornamento : Ubisoft annuncia che il nuovo aggiornamento dei contenuti di Starlink: Battle for Atlas, basato sulla misteriosa apparizione della Luna Cremisi nel sistema stellare Atlas, è ora scaricabile per Nintendo Switch , PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Il nuovo contenuto Luna Cremisi è anche incluso nella nuova versione Windows PC del gioco, Disponibile da oggi per 59.99€. Su PC, ...

Disponibile una tech demo per Dreadful Bond - il nuovo titolo horror di Dario Argento : Recentemente il maestro del brivido Dario Argento ha annunciato il suo ritorno nel mondo dei videogiochi (lo ricorderete sicuramente come doppiatore in Dead Space) al fianco del team italiano di Clod Studio per lavorare sul titolo horror Dreadful Bond. Il progetto si basa su una campagna Kickstarter che ha raggiunto la somma 20.317 euro al fronte dei 60.000 necessari per il completo finanziamento del gioco, e per mantenere alto l'interesse, il ...

Disponibile un nuovo emozionante trailer per Fade to Silence : Con l'avvinarsi delle vacanze Black Forest Games e THQ Nordic hanno deciso di pubblicare un nuovo ed emozionante trailer per il loro Fade to Silence. Il gioco è ambientato in una landa post apocalittica congelata in cui comprendere le varie minacce sarà essenziale per sopravvivere.Fade to Silence unisce le numerose dinamiche di un rigido clima invernale con una complessa esperienza di sopravvivenza di gruppo basata sui personaggi. Il sistema ...

Fifa 19 Patch 1.13 – Title Update 12 : nuovo aggiornamento disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 17 aprile per la versione PC ed arriverà successivamente nche su console PS4 ed Xbox One. Patch 1.13 Fifa 19 – Title Update 12 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed è in arrivo […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.13 – Title Update 12: nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene da I Migliori ...

Anche il nuovo Huawei P30 Pro disponibile con offerte Tre a rate dimezzate ad aprile : Non si placano in questi giorni le offerte Tre per l'acquisto di smartphone di fascia alta a rate, come potremo notare oggi 17 aprile con il tanto popolare Huawei P30 Pro. Ieri abbiamo analizzato più da vicino la situazione per il suo fratello minore, concentrandoci sulle promozioni dell'operatore e i relativi piani associati (potete approfondire qui), ma oggi tocca fare uno step in più per chi non si accontenta mai dal punto di vista della ...

Tempesta Imminente è il nuovo evento degli Archivi di Overwatch ed è disponibile da oggi : È una corsa contro il tempo quella di Tracer, Genji, Winston e Mercy, diretti a Cuba per catturare Maximilien, un importante Omnic di Talon, mentre sull'isola incombe un uragano. La nuova missione ripetibile degli Archivi di Overwatch, Tempesta Imminente, ora è disponibile!Vi lasciamo al comunicato ufficiale:Negli Archivi di Overwatch troverai anche le missioni di Rivolta e Ritorsione, che ti permetteranno di approfondire i momenti più ...

Red Dead Online : disponibile un nuovo Pacco di scorte - bonus in modalità Resa dei conti - Gare e molto altro : Grazie al comunicato stampa ufficiale condiviso da Rockstar, apprendiamo le novità introdotte nella componente Online dell'apprezzato Red Dead Redemption 2, Red Dead Online.Questa settimana, accaparratevi un Pacco di scorte in Red Dead Online. Include una selezione di tonici potenti. Potete trovarlo presso la cassetta di sicurezza dell'accampamento o in qualsiasi ufficio postale. Aggiornamenti del Catalogo Leggi altro...

VLC è di nuovo disponibile nel Play Store per gli smartphone Huawei : Da qualche tempo la politica aggressiva di Huawei non è più abilitata per impostazione predefinita e alcuni utenti Huawei sono riusciti a installare VLC dal Play Store su Huawei P20 Pro, P30, Mediapad M5 e Mate 20. Gli sviluppatori del popolare lettore multimediale gratuito e open source hanno fatto notare in un tweet che il cambiamento è avvenuto alcuni mesi fa, ma a quanto pare non hanno sentito il bisogno di annunciarlo. L'articolo VLC è di ...

Il publisher Modus Games annuncia che il nuovo Remothered : Going Porcelain sarà disponibile nel 2020 : Modus Games ha annunciato oggi che Remothered: Going Porcelain sarà disponibile nel 2020 su PC, Xbox One e PS4. Stiamo parlando del seguito dell'horror sviluppato dallo studio italiano di Stormind Games, vincitore del premio di miglior videogioco italiano del 2018."Siamo molto eccitati di portare Remothered: Going Porcelain ai fan del genere" - ha dichiarato Christina Seelye, CEO of Modus Games.Chris Darril, Creative Director di Darril Arts e ...

Disponibile un nuovo aggiornamento per Destiny 2 che migliora la sottoclasse ad arco - aggiunge nuovi catalizzatori esotici e molto altro ancora : Il nuovo aggiornamento di Destiny 2 è Disponibile su tutte le piattaforme e questa volta è dedicato alle sottoclassi ad arco. La "Settimana ad arco", così chiamata da Bungie, vedrà l'arrivo di una delle più potenti armi mai create nel gioco, la mitragliatrice Signore del Tuono. Per ottenere quest'arma avrete tempo fino al 23 aprile per visitare il Cosmodromo ed aggiungerla alla vostra collezione.Oltre a questa novità, Bungie ha reso disponibili ...

Windows 10 October Update : disponibile nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha reso disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 con a bordo October Update 2018. L’aggiornamento in questione, riferente alla build 17763.437 e numerato KB4493509, porta una serie di novità e bug fix. Ecco la lista: Fixed a problem that occurred when the characters defined by the end user (EUDC) were enabled by source. The system stopped working and a blue screen appeared at the ...