Di Maio | Lega pianifica crisi dopo il voto per non mollare un loro indagato?

(Di sabato 4 maggio 2019)Il vicepremier Luigi Ditorna sul caso Siriche il Carroccio ha fatto sapere che nonostante la richiesta di dimissioni arrivata dal presidente del Consiglio, il sottosegretario leghistaper corruzione non intende dimettersi.: 'Siri non si dimette'. Di: 'Tanto casino per una poltrona' Lafa muro, ma Di Mio non molla: "Voteremo a favore della decadenza""Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che lavuole staccare la spina al governo e hato di far saltare tuttoil. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per nonunper corruzione (che ha il diritto di difendersi ma lontano dall’esecutivo)?" scrive Diin un post su Facebook.Il ministro del Lavoro aggiunge: "Qui si tratta semplicemente di smettere di fare le vittime e ...

