Di Maio | “Da 70 giorni senza giunta | Sardegna ostaggio di guerra tra bande Non votiamoli

Di Maio : “Da 70 giorni senza giunta - Sardegna ostaggio di guerra tra bande. Mai più centrodestra” : Il vicepremier Luigi Di Maio ad Alghero per un mini tour che lo porterà in giro per la Sardegna per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e amministrative ha attaccato la Lega, sia sul caso Siri che sulla lunga gestazione della giunta sarda: “Questa terra è ostaggio delle guerre tra bande politiche, mancano ancora sei o sette assessori regionali, questo significa votare il centrodestra, votare le accozzaglie. ...

Regeni - Fico : “Da Al Sisi 3 anni di parole senza fatti - non le ascolto più. Rompere rapporti commerciali? Se ne occupa Di Maio” : Dal presidente egiziano Al Sisi abbiamo ascoltato tre anni di parole senza fatti, non le ascolto nemmeno più. Non hanno senso. Voglio i fatti, mentre l’Egitto non ha ancora nemmeno iniziato un processo“. A rivendicarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l’approvazione in Aula alla Camera della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In merito all’ipotesi di interRompere i rapporti ...

Di Maio lancia le 5 leggi per il 2019 : “Dal taglio stipendi eletti a conflitto di interessi e acqua pubblica. Lega è con noi?” : Cinque leggi da approvare entro il 2019 e da fare insieme ai soci di governo della Lega. Che sia un segnale di pace o una provocazione, in piena campagna elettorale per le Europee, Luigi Di Maio ha deciso di rilanciare su cinque temi cari ai 5 stelle: la legge per togliere la sanità dai partiti, quella sull’acqua pubblica, il conflitto di interessi, il salario minimo e il taglio dei parlamentari. “E’ il momento di andare ...

Ex Ilva - l’annuncio di Luigi Di Maio in una Taranto blindata : “Da agosto non ci sarà più l’immunità penale per i vertici” : “Abbiamo tolto l’immunità penale per i vertici dell’ex Ilva”. L’annuncio di Luigi Di Maio arriva in una Taranto blindata per il tavolo permanente per il Contratto istituzionale di sviluppo al quale partecipano il vicepremier e altri 4 ministri pentastellati. La norma – che era stata annunciata negli scorsi mesi – è contenuta nel decreto Crescita, approvato nella notte a Palazzo Chigi, e sarà valida da ...

Il Viminale : “Da giugno pistole elettriche alle forze di polizia” Di Maio : «Legittima difesa per i tutori dell'ordine pubblico» : L’annuncio del ministro dell’Interno. Sull’argomento sicurezza d’accordo con Di Maio. Tensione invece su flat tax e degrado della capitale

Libia - Di Maio : “Ue ha già pagato scotto di azioni singole”. Francia nega ingerenze. Trenta : “Da Parigi mi aspetto correttezza” : Mentre in Libia continua l’offensiva del generale Haftar, l’attenzione dell’Europa e del governo italiano guarda anche alla Francia. Lo sottolinea il vicepremier Luigi Di Maio, ricordando che “già nel 2011, quando l’Ue non è stata compatta, abbiamo pagato lo scotto di azioni singole in Libia”. Ne parla anche la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, intervista dal Corriere della Sera: “Parigi è un nostro ...