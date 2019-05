Di Maio contro Lega sulle poltrone Basta fare le vittime | lavoriamo

Luigi Di Maio - situazione incontrollabile : "Il M5s ha la maggioranza - andiamo alla conta con Salvini" : In poche ore, Luigi Di Maio è passato dal "spero che non si voti" a "i 5 Stelle in consiglio dei ministri hanno la maggioranza assoluta". Che è un po' come mettere la pistola carica sul tavolo prima di iniziare una civile trattativa politica. La Lega tira dritto: "Armando Siri non si dimette". E all

Sondaggio Tecné - il flusso in controtendenza che fa godere Salvini : non solo le Europee - Di Maio spacciato : L'ultimo Sondaggio dell'istituto Tecné, riportato da Italia oggi, registra una tendenza per la Lega in direzione opposta rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni, influenzate delle fibrillazioni all'interno del governo, soprattutto per il caso delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.

"Anpal sotto controllo M5s - Di Maio vuole un amico alla direzione" : è scontro : Saltato l'accordo su Bocchieri, che era nome gradito anche al centrodestra, per la direzione. Secondo Linkiesta, Di Maio...

Salvini e di Maio - scontro a distanza su voto europeo e alleanze : ... dovrebbe arrivare a una settantina di seggi, rischia di non trovare sponde e di finire 'in una terra di nessuno' in termini di politica europea. Vediamo perché. Ppe-Pse e Alde - Secondo i più ...

Lo "scontro" M5S-Lega : Di Maio "spegne" Radio Padania : Per la cronaca, l'emittente della Lega si affida ai servizi del Consorzio EuroDAB per poter trasmettere sull'intero territorio nazionale. EuroDAB Italia, che opera dal 2001, è l'operatore di rete ...

1 maggio - Di Maio : “Spero ultimo senza salario minimo”. A Torino cariche della polizia contro i No Tav - tensioni con il Pd : Al corteo del Primo maggio a Torino la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C’è stato qualche spintone e il movimento No Tav ha gridato “vergogna, fuori la Digos dal corteo”. Momenti di tensione ci sono stati anche con la delegazione del Partito democratico presente al corteo. I No Tav ...

Di Maio stoppa la flat tax leghista e in Cdm è scontro sull'Autonomia : Il suo cavallo di battaglia, perfetto da spingere al galoppo proprio adesso che l'economia mostra un sussulto di segno più: 'La riduzione delle tasse per famiglie e lavoratori è doverosa. Bisogna ...

Governo - gelo Salvini-Di Maio. Ed è scontro su Siri e autonomie : Matteo Salvini incassa invece la nomina a prefetto di Roma di Gerarda Pantalone, finora responsabile del Direzione Immigrazione del Viminale, che ha gestito la politica dei «porti chiusi». Dopo il ...

Flat tax - scontro nel governo. Salvini : va fatta. Di Maio : priorità non far aumentare l'Iva : E' di nuovo scontro nel governo sulla Flat ta x. Il vice premier Matteo Salvini coglie al volo l'occasione dei dati positivi sul Pil per tornare a ripetere: va fatta subito. Il premier Giuseppe Conte, ...

"Aumenta l'Iva" - "Mai". È scontro Tria-Di Maio : Queste sono le risorse e la politica deve decidere come usarle. Ridurre le tasse, tagliare la spesa e ritoccare l'Iva? Qualcosa va fatto. Non è possibile abbassare le tasse, far crescere la spesa e ...

Castrazione chimica - scontro Salvini-Di Maio. 'Subito la legge'. La replica 'Così si prendono in giro le donne' : Cronaca "Vieni, c'è una festa", e la stuprano in due: arrestati a Viterbo consigliere comunale e militante di CasaPound di FEDERICA ANGELI Matteo Salvini torna alla carica: 'Nessuna tolleranza per ...

"Il Pd può redimersi se vota le nostre leggi" : è scontro tra Di Maio e Delrio : 'Credo che dobbiamo accelerare per portare avanti importanti provvedimenti come la legge sull'acqua pubblica, la legge per sottrarre alla politica regionale la nomina dei dirigenti nella sanità pubblica, una legge per tagliare lo stipendio ai parlamentari, il salario minimo. Queste sono leggi che fanno parte del contratto di governo e ...

