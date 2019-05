Devastante violenza del Ciclone Fani in India | distruzione totale ma poche vittime grazie

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Ilha scaricato enormi quantità di pioggia e venti devastanti sull’orientale, spazzando via innumerevoli case e lasciando le aree costiere in rovina. Ma finora, il bilancio delledel potente, che ha colpito lo stato costiero dell’Orissa, è fortunatamente basso: si parla di 12, un terribile colpo per le famiglie ma un risultato quasi miracoloso rispetto alle decine di migliaia di persone uccise 20 anni fa, quando unsimile si è abbattuto sulla stessa area. “Sembra che il peggio sia finito. Crediamo che il numero dellenon andrà in doppia cifra”, ha dichiarato Bishnupada Sethi, commissario speciale dello stato per i soccorsi.Con la tempesta che si è indebolita ma che porta ancora venti di 70km/h e forti piogge, c’è la paura chepossa provocare un innalzamento del livello del mare lungo la costa orientalena. La più ...

