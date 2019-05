della Rocca gioielli - Rolex usati militari venduti per oltre 200 000 euro

Boscoreale - Nuova panchina di pietra lavica divelta - è caccia ai vandali di via della Rocca : Nemmeno i buoni propositi di Pasqua fermano i vandali a Boscoreale. In mattinata un esercente ha trovato fuori dal suo locale, all'atto dell'apertura Della serranda, una panchina di pietra lavica ...

ROCCASCALEGNA : LA PASQUETTA DEI RECORD NEL CASTELLO DE ''IL NOME della ROSA'' : ... e non solo, per una PASQUETTA medievale durante la quale si alterneranno dimostrazioni di combattimenti, di caccia, DELLA Falconeria e spettacoli teatrali che, come piegano gli organizzatori, '...

Boxe - scelta la sede della fase finale del Torneo Nazionale Elite 2° : si tratta di Roccaforte Mondovì : La città piemontese è stata scelta per ospitare gli incontri della fase finale del Torneo dall’8 al 12 maggio La fase finale del Torneo Nazionale Elite 2° avrà luogo a Roccaforte Mondovì, in Piemonte, dall’8 al 12 maggio. L’evento si svolgerà interamente presso le strutture del PalaEllero. (Spr/AdnKronos)L'articolo Boxe, scelta la sede della fase finale del Torneo Nazionale Elite 2°: si tratta di Roccaforte Mondovì sembra ...

Mentre ero via - Stefania Rocca a Blogo : "Sono andata oltre il ruolo della psicologa. Siamo tutti un po' contaminati" (VIDEO) : Stefania Rocca è una dei co-protagonisti di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice torinese interpreterà il ruolo di Caterina Liguori, una psicologa che si occuperà di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, una donna che si risveglierà dal coma, dopo un incidente, cancellando 8 anni della propria vita.Intervistata da noi di TvBlog, la Rocca ha parlato della sua esperienza con ...

Il delitto ad Alessandria della Rocca - fermo convalidato : Il gip del tribunale di Sciacca, Rosario Di Gioia, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto disposto nei confronti di Pietro Leto, 19 anni, indagato per l'omicidio di Vincenzo Giovanni ...

Trovato cadavere nell'Oglio : potrebbe essere quella della donna scomparsa da Roccafranca : Roccafranca, Brescia,, 16 marzo 2019 - Le squadre impegnate nella ricerca di Tatjana Neefe, la 37enne scomparsa da Roccafranca cinque giorni fa, hanno riTrovato questo pomeriggio un corpo senza vita ...

Alessandria della Rocca - 22enne ucciso a coltellate dopo una lite : Un ragazzo di 22 anni, Vincenzo Busciglio, è stato ucciso a coltellate ad Alessandria della Rocca, un comune dell'entroterra agrigentino, forse al culmine di una lite avvenuta nella piazza del paese. ...