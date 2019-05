Da Miss Abruzzo a inviata tv di ' Ricetta all' italiana'

Sanità Abruzzo - fuori dal com Miss ariamento ma servizi ridotti all'osso : Il costo del management della Sanità Abruzzese è alto tanto è vero che, secondo DemoskopiKa, nel 2017 l' Abruzzo è la quarta in classifica tra le regioni che spendono di più per costi della politica, ...

Spettacolo annullato all'Auditorium di via dei Pioppi. Il comMissario Soldà : "Versione dei fatti molto parziale. Spiego perché". - Abruzzo ... : Si tratta infatti di limiti all'utilizzo dell'Auditorium stabiliti espressamente sin dal 2009, e ribaditi nel 2017, dalla Commissione tecnica di vigilanza sui pubblici spettacoli composta, come è ...