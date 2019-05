Corea del Nord | nuova provocazione di Kim Jong-un | ancora un test di lancio di missili

Militari sudcoreani rilevano test di missili a corto raggio in Corea del Nord - : La Corea del Nord ha testato un missile a corto raggio, riferisce l'agenzia Kyodo con riferimento al Comitato congiunto dei capi di stato maggiore della Corea del Sud. Secondo le forze armate ...

Lancio di "proiettili" dalla Corea del Nord verso il Giappone : In particolare, Pyongyang obbietterebbe alla mancanza di flessibilità dimostrata dall'Amministrazione Trump, decisa ad applicare una politica di "massima pressione" senza concedere un allentamento ...

Colloquio Trump-Putin su Venezuela e Corea del Nord : WASHINGTON, 3 MAG - Donald Trump ha parlato per oltre un'ora con Vladimir Putin di Venezuela e Corea del Nord, chiedendo al leader del Cremlino di fare pressione su Pyonyang per la denuclearizzazione. ...

Italia-Corea del Sud - la redenzione dell’arbitro Moreno : “è vero - c’era un rosso per i coreani” : Byron Moreno ha arbitrato la ben nota gara dello scandalo tra Italia e Corea del Sud che ha estromesso gli azzurri dai Mondiali 2002 Byron Moreno ha finalmente ammesso i suoi errori in un’intervista agli ecuadoregni di ’Futbol sin Cassette’. L’arbitro della ben nota sfida tra Italia e Corea del Sud che ha estromesso gli azzurri dal Mondiale che si giocava appunto in terra coreana nel 2002, va in cerca di redenzione dopo aver fatto ...

Corea del Nord : 10 milioni di persone minacciate da un’imminente scarsità di cibo a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni : Una valutazione delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare in Repubblica Popolare di Corea (anche conosciuta come Corea del Nord) ha rilevato che, a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni – dovuto a una intensa siccità, a ondate di calore e a inondazioni – 10,1 milioni di persone si trovano a rischio immediato di grave scarsità alimentare, e non avranno cibo a sufficienza fino al prossimo raccolto. La produzione ...

Siccità e inondazioni in Corea del Nord : 10 milioni di persone minacciate da scarsità di cibo : Una valutazione delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare in Repubblica Popolare di Corea (anche conosciuta come Corea del Nord) ha rilevato che, a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni – dovuto a una intensa Siccità, a ondate di calore e a inondazioni – 10,1 milioni di persone si trovano a rischio immediato di grave scarsità alimentare, e non avranno cibo a sufficienza fino al prossimo raccolto. La produzione ...

Dopo il Brasile - i ricercatori del Pascale sbarcano in Corea : Un mese Dopo il Brasile, il Pascale sbarca in Corea aggiungendo un altro tassello nel processo di internazionalizzazione avviata dalla direzione Bianchi e che in meno di tre anni ha spaziato dalla ...

In Italia LG G8s ThinQ - l’ultimo top di gamma del colosso Coreano : Nel corso del MWC 2019 di Barcellona era stato presentato il top di gamma LG G8s ThinQ, variante prevista per il mercato europeo e finora non ancora arrivata in Italia. Abbiamo utilizzato quello specifico avverbio di tempo in quanto la situazione sembra finalmente essere migliorata. La variante in questione è stata ufficializzata per il nostro mercato, e risulterà disponibile all'acquisto già nei prossimi giorni, sebbene ancora non si conosca il ...

Mondiali di Para Ice Hockey - niente da fare per l’Italia : azzurri eliminati ai quarti dalla Corea del Sud : Gli azzurri si arrendono 6-3 alla Corea del Sud e venerdì disputeranno la gara valida per il quinto posto della rassegna iridata Ancora una volta è fatal Corea per l’Italia. Ai Mondiali di Para ice Hockey a Ostrava, in Repubblica Ceca, gli azzurri di Massimo Da Rin si arrendono ai quarti di finale alla compagine asiatica per 6-3 non riuscendo a vendicare la sconfitta di misura dello scorso anno alla Paralimpiade Invernale (1-0) nella ...

Safilo - accordo di joint venture in Corea del Sud : "La Corea del Sud riveste per Safilo un'importanza strategica sia per le potenzialità del suo mercato interno, sia per il ruolo che riveste in tutto il mondo come trend setter nel design. In questo ...

Safilo - accordo di joint venture in Corea del Sud : Il Gruppo Safilo ha siglato un accordo di joint venture in Corea del Sud con Parma International , esperto player locale attivo nel settore eyewear e prodotti sportivi, che consentirà lo sviluppo di ...

Corea del Sud - dall'Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori italiani : Sono queste le intenzioni dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La ...

Corea del Sud - dall'Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori italiani - : Sono queste le intenzioni dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La ...

La Corea del Nord chiese agli Stati Uniti 2 milioni di dollari per il rilascio di Otto Warmbier : Il conto per le sue "spese mediche" fu accettato da un diplomatico statunitense, ma non è chiaro se fu mai pagato