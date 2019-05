Coppa Italia Formula Windsurfing – Tutto pronto per l’evento dell’11 e 12 maggio a Ravenna

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : i convocati dell’Italia. Tornano Chiara Cainero e Mauro De Filippis : Sono passati nove mesi dai Mondiali 2018, eppure il poligono di Changwon è pronto a tornare protagonista per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. Dopo i titoli iridati, questa volta in Corea del Sud si andrà a caccia dei pass olimpici verso Tokyo 2020. Superate le tappe di Acapulco e Al Ain è tempo quindi di approdare in Asia per gli specialisti del piattello, declinato nelle sue varie specialità. L’Italia, ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Wujiang 2019 : l’Italia cerca riscatto - Ondra e Garnbret i soliti favoriti : Nel weekend del 3-5 maggio proseguirà l’avventura della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva, a Wujiang (Cina) andrà in scena la quarta tappa del massimo circuito itinerante che rimane in Asia dopo le gare di Chongqing prima di prendersi una settimana di riposo e rientrare in Europa. Spazio ancora una volta a boulder e speed, in palio punti pesanti in ottica classifica generale e di conseguenza anche in ottica qualificazione alle ...

Atalanta - arrestato un ultrà per gli incidenti in Coppa Italia [DETTAGLI] : Un ventiseienne di Clusone è stato arrestato oggi per gli scontri tra ultras e polizia in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, lo scorso 25 aprile a Bergamo. La Digos ha anche perquisito le abitazioni di 8 ultras atalantini: a casa del ventiseienne è stata trovata una bomba carta da 400 grammi ed è scattato l’arresto per detenzione di materiale esplodente. Un altro tifoso, di 29 anni, è stato ...

Biglietti Lazio-Atalanta : come acquistare i tickets per la Finale di Coppa Italia 2019 : Si disputerà il 15 maggio la Finale di Coppa Italia, che metterà di fronte Lazio e Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma, da diversi anni sede della sfida secca per la conquista del secondo trofeo nazionale. Per la decima volta la Lazio arriva a giocarsi l’ultimo atto della Coppa: sono stati sei i successi e tre le sconfitte. Le ultime due finali, entrambe contro la Juventus, si sono risolte in altrettante sconfitte, di cui una ai tempi ...

Windsurf – Ad Ostia in 200 per la II tappa della Coppa Italia : In acqua con la tavola RS:X anche Flavia Tartaglini, azzurra alle Olimpiadi di Rio 2016 Duecento tavole a vela iscritte, tre giorni di regate con inizio domani alle 11.00 con il briefing degli iscritti: sono questi i numeri della seconda tappa della Coppa Italia delle classi veliche Techno 293 e della tavola olimpica RS:X in programma a partire da domani fino a domenica al Tognazzi Marine Village, adiacente al Villaggio Tognazzi. In acqua ...

Coppa Italia - la Lega serie A regala murales a Bergamo e Roma : Se il Milan fosse arrivato in finale di Coppa Italia a Quarto Oggiaro sarebbe svettato il faccione di Rino Gattuso. Invece a Roma, in zona Ponte di Nona, già ieri è spuntato il ciuffo biondo di Ciro ...

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Primo listone da 44 azzurri verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...

Atalanta - c’è “l’antipasto” della finale di Coppa Italia : le ultime - in quattro a parte : L’Atalanta non si vuole più fermare. Periodo d’oro per i bergamaschi, con la conquista della finale della Coppa Italia e del quarto posto in campionato. Ma dopo la vittoria contro l’Udinese, un altro ostacolo importante attende i nerazzurri: domenica c’è la trasferta di Roma in casa della Lazio per quello che può essere definito una sorta di “antipasto” dell’ultimo atto di Coppa nazionale. Report ...

Coppa Italia - la Lega “disegna” due murales giganti in onore di Lazio ed Atalanta : I due murales che campeggiano in quel di Bergamo e Roma sono opera della Lega Serie A, in onore delle due squadre che si contenderanno la Coppa Italia Per ricordare nel tempo l’approdo alla Finale di Tim Cup 2018/2019 di Atalanta e Lazio, che si affronteranno mercoledì 15 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, la Lega Serie A farà realizzare nelle città di Bergamo e Roma due grandi murales, che raffigureranno i volti ...

Lazio-Atalanta : finaliste Coppa Italia saranno celebrate con 2 murales : Roma – Due murales a Roma e Bergamo per celebrare nel tempo la conquista della finale di coppa Italia da parte di Lazio e Atalanta. L’iniziativa e’ della Lega Serie A e prevede la realizzazione di due grandi opere che raffigureranno i volti rappresentativi delle societa’ finaliste: l’obiettivo e’ anche riqualificare il territorio urbano, specialmente le zone periferiche, attraverso l’unione tra arte e ...

La Lega Serie A celebra la finale di Coppa Italia con due murales [DETTAGLI] : Per ricordare nel tempo l’approdo alla finale di TIM Cup 2018/2019 di Atalanta e Lazio, che si affronteranno mercoledì 15 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, la Lega Serie A farà realizzare nelle città di Bergamo e Roma due grandi murales, che raffigureranno i volti rappresentativi delle Società finaliste. Le opere che celebrano l’impresa sportiva delle squadre di Gasperini e Inzaghi saranno realizzate in zone periferiche ...

Finale Coppa Italia - Canigiani : «Esauriti i tagliandi per la Curva Nord» : ROMA - ' Sono esauriti i tagliandi per assistere alla Finale di Coppa Italia dalla Curva Nord, in totale sono stati venduti 20.000 biglietti. Ci sono posti liberi in Distinti ed ampia disponibilità in ...

Finale Coppa Italia Atalanta-Lazio : partita in Tv su Rai 1 mercoledì 15 maggio : La Finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio si disputerà mercoledì 15 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini ha eliminato la Fiorentina in semiFinale, approdando così per la quarta volta nella sua storia all'atto conclusivo del torneo. In bacheca, però, la società bergamasca vanta un solo trofeo, risalente alla stagione 1962/63. Le altre due occasioni in cui è approdata in Finale sono state nella ...

Una Viterbese rimaneggiata perde con onore 2-0 a Catanzaro - la mente è rivolta alla finale di Coppa Italia : CRONACA DEL SECONDO TEMPO Al 5° il Catanzaro ha raddoppiato sfruttando una mischia in area della Viterbese con Signorini. Al 7° cambio nella Viterbese; esce Capparella al suo posto Menghi E, mentre ...