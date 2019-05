tuttosport

(Di sabato 4 maggio 2019) TORINO - Diegosarebbe già alla ricerca di una casa a Milano in vista'approdo in maglia nerazzurra nella prossima. A far filtrare queste indiscrezioni è l'emittente spagnola Cadena ...

gaembw : RT @tuttosport: #Cope : « #Godin è dell' #Inter, contratto per tre anni da 6,75 milioni a stagione» ?? - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Cope : « #Godin è dell' #Inter, contratto per tre anni da 6,75 milioni a stagione» ?? - Dibbello : RT @tuttosport: #Cope : « #Godin è dell' #Inter, contratto per tre anni da 6,75 milioni a stagione» ?? -