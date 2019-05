Classifica Ballando con le stelle | 6^ puntata | Dani Osvaldo si salva

Classifica Ballando con le stelle : eliminata Marzia Roncacci : Ballando con le stelle 2019, puntata del 27 aprile: la Classifica tecnica della giuria Al termine di una serata ricca di colpi di scena, la Classifica di Ballando con le stelle stilata in base ai soli voti espressi dai giurati (Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto), ha visto schierati i concorrenti nel seguente ordine (dall’ultimo al primo): in decima posizione Marzia Roncacci; al nono posto ...

Ballando con le Stelle - eliminata Marzia Roncacci : la Classifica completa : Chi è stato eliminato alla quinta puntata di Ballando con le Stelle? Marzia Roncacci e Samuel Peron Dopo due spareggi superati a Ballando con le Stelle, Marzia Roncacci e Samuel Peron sono stati sconfitti da Manuela Arcuri e Luca Favilla. L’attrice di Latina è passata alla sesta puntata del programma di Milly Carlucci con il […] L'articolo Ballando con le Stelle, eliminata Marzia Roncacci: la classifica completa proviene da Gossip e ...

Ballando con le Stelle - eliminati Marco Leonardi e Antonio Razzi : la Classifica completa : Chi è stato eliminato alla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2019? Marco Leonardi e Antonio Razzi Ballando con le Stelle 2019 perde due coppie. Nel corso della quarta puntata del programma di Milly Carlucci sono stati eliminati Marco Leonardi e Mia Gabusi e Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi. Lo youtuber e la ballerina […] L'articolo Ballando con le Stelle, eliminati Marco Leonardi e Antonio Razzi: la classifica completa proviene ...

Ballando con le stelle - Classifica 4^ puntata : eliminato Antonio Razzi : classifica Ballando con le stelle, puntata del 20 aprile: i tesoretti della quarta puntata puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella di Ballando con le stelle del 20 aprile, che si è conclusa oltre la mezzanotte e mezza. Custode del tesoretto è stato il giornalista del TG1 Francesco Giorgino che, sull’esempio del collega Alberto Matano che lo ha preceduto nei precedenti appuntamenti dello show, ha deciso di dividere in due il ...

Ballando con le Stelle - Marco Leonardi e Angelo Russo a rischio : la Classifica completa : Chi è stato eliminato alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2019? Rimandata la sfida finale Ballando con le Stelle 2019 è ufficialmente entrato nel vivo della gara. L’eliminazione della terza puntata è stata però rimandata alla prossima settimana visto che tra i concorrenti a rischio c’è lo youtuber Marco Leonardi. Il giovane è […] L'articolo Ballando con le Stelle, Marco Leonardi e Angelo Russo a rischio: la classifica ...

Riassunto Ballando con le stelle 2^ puntata - Classifica finale : via Kevin e Jonathan : Prosegue l'appuntamento del sabato sera su Rai 1 con Ballando con le stelle 14, la trasmissione condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, di cui ieri è stata trasmessa la seconda delle dieci puntate previste per questa edizione. I concorrenti ingaggiati quest'anno dalla padrona di casa dello show si sono cimentati in nuove coreografie da eseguire, con le quali hanno provato a conquistare il giudizio positivo della giuria ...

Ballando con le Stelle - eliminati i gemelli Sampaio : la Classifica completa : Chi è stato eliminato alla seconda puntata di Ballando con le Stelle 2019? I gemelli Sampaio con Lucrezia Lando Kevin e Jonathan Sampaio con Lucrezia Lando sono gli eliminati della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2019. Il terzetto è stato penalizzato dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo l’esibizione – […] L'articolo Ballando con le Stelle, eliminati i gemelli Sampaio: la classifica completa ...

Ballando con le stelle - Classifica : eliminati i gemelli Sampaio : gemelli Sampaio eliminati nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2019 Sono stati i gemelli Jonathan e Kevin Sampaio i primi eliminati a Ballando con le stelle 14. I due fratelli di origini portoghesi al termine della seconda puntata hanno dovuto salutare il cast e il pubblico, avendo perso la sfida che li ha visti andare allo spareggio con la giornalista Marzia Roncacci. Prima della chiusura della seconda puntata di Ballando con le ...

Ballando con le Stelle 2019 - nessun eliminato nella prima puntata. Suor Cristina e Leonardi in testa alla Classifica - Matberg e Lo Verso ultimi : Ballando con le Stelle La prima puntata della quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle è stata aperta nel segno del ricordo: Milly Carlucci, visibilmente commossa, ha scelto di dedicare l’introduzione del programma a Sandro Mayer, annunciando il ritiro “virtuale” del suo microfono (come fanno nel calcio con le maglie dei giocatori più autorevoli). Immancabile, inoltre, un accenno a Bibi Ballandi, scomparso lo scorso ...

Riassunto Ballando con le stelle 1ª puntata - Classifica : nessun eliminato - ultimo Razzi : Ballando con le stelle è tornato in onda su Rai 1. Ieri sera in prime time è andata in onda la puntata d'esordio di questa quattordicesima edizione del fortunato show condotto da Milly Carlucci, che anche quest'anno deve vedersela contro la temutissima concorrenza di Amici di Maria De Filippi. Una serata ricca di emozioni, durante la quale sono state presentate tutte le coppie protagoniste di questa edizione. Al termine della gara però nessun ...

Ballando con le Stelle 2019 - nessun eliminato nella prima puntata. Suor Cristina e Leonardi in testa alla Classifica - Matberg e Lo Verso ultimi : Ballando con le Stelle La prima puntata della quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle è stata aperta nel segno del ricordo: Milly Carlucci, visibilmente commossa, ha scelto di dedicare l’introduzione del programma a Sandro Mayer, annunciando il ritiro “virtuale” del suo microfono (come fanno nel calcio con le maglie dei giocatori più autorevoli). Immancabile, inoltre, un accenno a Bibi Ballandi, scomparso lo scorso ...

Ballando con le Stelle 2019 parte male per Togni e Di Vaira : Classifica completa : classifica prima puntata Ballando con le Stelle 2019: quali sono i concorrenti a rischio parte male la nuova edizione di Ballando con le Stelle per Samanta Togni e Sara Di Vaira. Le due ballerine e i loro partner – rispettivamente Enrico Lo Verso e Lasse Matberg – sono agli ultimi posti della classifica, stilata dopo […] L'articolo Ballando con le Stelle 2019 parte male per Togni e Di Vaira: classifica completa proviene da ...