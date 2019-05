Ciclismo | Filippo Rocchetti profeta in patria alla Monte Urano Gold Race

oasport

(Di sabato 4 maggio 2019) Il marchigianotrionfa in volata– 12° Memorial Ippolito Matricardi, gara ciclistica Nazionale per Dilettanti Elite e Under 23 che si è corsa a(FM). In volata a due ha regolato Simone Ravanelli (Biesse Carrera), mentre il terzo posto è andato ad appannaggio di Andrea Toniatti (Team Colpack).Al via di questa manifestazione 158 corridori in rappresentanza di 30 formazioni tra le quali anche le straniere Kazakistan National Team, Holdsworth-Zappi e U.C.Mendrisio. Si è gareggiato sulla distanza di 160 km, otto giri da 17,1 km e l’ultimo con la salita finale di 20,3. La partenza sotto una leggerissima pioggia è stata data dall’organizzatore Blandino Trocchianesi insieme al Sindaco diMoira Canigola e all’Assessore allo sport Federico Giacomozzi. Nella prima parte di gara è evasa una fuga di 7 corridori. Tutte le ...

