Ciao Darwin | come sta Gabriele Marchetti | Trasferito alla Fondazione Santa

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato l’attenzione di 900.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Truman – Un Vero Amico è per sempre ha raccolto davanti al video ...

Ciao Darwin - il comunicato di Bonolis dopo le settimane di stop : "Mi sta a cuore dirvi qualcosa" : Venerdì 3 maggio, dopo due settimane di stop, Ciao Darwin torna in onda e ad aprire la puntata è un commento di Bonolis sul caso del concorrente infortunato, Gabriele Marchetti. La puntata che ha visto sfidarsi Finti Giovani contro Nati Vecchi era stata registrata prima dell'incidente e per questo l

Ciao Darwin 8 chi è Madre Natura di venerdì 3 maggio (video) : Ciao Darwin 8 ecco chi era Madre Natura di venerdì 3 maggio (video) Imprescindibile elemento di ogni puntata, arbitro della sorte, Madre Natura è sempre un elemento fondamentale di Ciao Darwin e in questa ottava edizione Terre Desolate ogni settimana c’è una ragazza diversa a ricoprire il ruolo. La bellezza di Madre Natura di venerdì 3 maggio era Alba Vejseli, modella albanese alta 174 cm, per lo più vista in pubblicità e sulle passerelle ...

Ciao Darwin 8 puntata di venerdì 3 maggio - Finti Giovani e Nati Vecchi A spasso nel tempo : Ciao Darwin 8 puntata venerdì 3 maggio A spasso nel tempo di Nati Vecchi vs Finti Giovani (Video) Madre Natura Alba Vejseli ha condotto due concorrenti di Ciao Darwin 8 nei meandri del tempo e dello spazio dove accompagNati da Luca Laurenti novello caronte i Finti Giovani e i Nati Vecchi finiscono in Giappone. Guidati dalla voce di Paolo Bonolis dovranno affrontare diverse prove in questo affascinante scenario orientale, tra fumetti, manga, ...

Ascolti TV | Social Auditel 3 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 torna in testa ma il finale di Gomorra 4 e il derby premia Sky sui social : social Auditel 3 maggio 2019: Ciao Darwin in testa al Trend Topic, boom di Sky con Juve-Torino e Gomorra 4. Crolla La Corrida sui social Dopo una settimana di stop, Ciao Darwin 8 torna di diritto in testa al Trend Topic Italiano. La trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha registrato un totale di ...

