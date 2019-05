Chievo-SPAL streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

Chievo SPAL formazioni probabili - emergenza difesa rientrata per Semplici : Chievo SPAL formazioni – Il Chievo per onorare la Serie A fino alla fine, la SPAL per confermare definitivamente la salvezza, che sembra sembre più vicina. Tutto questo sarà parte della gara tra clivensi e ferraresi, che si affronteranno domani allo stadio “Bentegodi”, alle ore 18.00. Allenamento mattutino ieri per i gialloblù del Chievo che […] L'articolo Chievo SPAL formazioni probabili, emergenza difesa rientrata per Semplici è stato ...

Chievo-Spal in…pillole : veronesi leggermente avanti negli scontri diretti : Domani, alle 18, allo Stadio Bentegodi, va in scena Chievo-Spal, partita valida per la 35^ giornata di Serie A. I numeri e le curiosità del match. I clivensi sono reduci da una vittoria all’Olimpico con la Lazio e da un pareggio con il Parma, mentre l’1-1 degli estensi con il Genoa ha consegnato loro il passaporto per la terza stagione consecutiva in Serie A. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 7 partite giocate, ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...

