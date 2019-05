Chiara Ferragni | la foto in camice rosa | «Nei momenti difficili visualizza ciò che vuoi

Chiara Ferragni - la foto in camice rosa : «Respira - visualizza ciò che vuoi nella vita e goditi l'ignoto» : Chiara Ferragni ha pubblicato una foto insolita sul suo profilo Instagram. La moglie di Fedez e mamma di Leone non indossa uno dei suoi look griffati e alla moda, ma un camice di carta rosa che fa...

Chiara Ferragni e la dichiarazione d'amore a Fedez. Parole che non si scordano : Chiara Ferragni e la diChiarazione d'amore a Fedez. L'influencer più famosa del mondo ha voluto concludere il viaggio in Polinesia dedicando al marito tenere Parole. Chiara Ferragni...

Fedez e Chiara Ferragni nudi - l'ultimo bagno a Bora Bora in stile Laguna Blu : «E i vicini di stanza...» : Fedez e Chiara Ferragni nudi, l'ultimo bagno a Bora Bora è in pieno stile Laguna Blu. Il rapper e la fashion blogger più famosa al mondo stanno chiudendo la loro vacanza paradisiaca...

Fedez e Chiara Ferragni nudi - l’ultimo bagno a Bora Bora in stile Laguna Blu : «E i vicini di stanza…» : Fedez e Chiara Ferragni nudi, l’ultimo bagno a Bora Bora è in pieno stile Laguna Blu. Il rapper e la fashion blogger più famosa al mondo stanno chiudendo la loro vacanza paradisiaca e per l’ultimo giorno hanno deciso di tuffarsi compleamente nudi nelle splendide acque di Bora Bora. Il motivo? La superstizione di Chiara Ferragni. «La sua superstizione che fare il bagno nudi l’ultimo giorno di vacanza porti fortuna, i vicini di ...

Chiara Ferragni : su Instagram il bagno nuda per scaramanzia : La coppia Fedez-Chiara Ferragni continua a far parlare di sé e non sembra avere la minima intenzione di smettere. Quotidianamente è possibile leggere svariate critiche ed offese in risposta alle immagini pubblicate sui loro profili social, ma i due non sembrano darci peso più di tanto. Uno tra gli ultimi avvenimenti che ha scatenato non poche polemiche sul web è proprio un viaggio fatto a Bora Bora senza il piccolo Leone, figlio della coppia, e ...