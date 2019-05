Che fine ha fatto Barbara Chiappini? Ecco la sua nuova vita

Muore affogato in PesCheria - tragica fine per Walter Busato. Era «il Mago» di Treviso : Walter Busato, archivio, Ex imprenditore In passato era stato un imprenditore: negli anni Novanta aveva rilevato il Malibù, locale davanti all'entrata secondaria del teatro Comunale, poi era stato ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Come si nasconde il califfo - Ci avevano detto che girava da solo in auto, ben rasato, smagrito e con vestiti moderni. Che dormiva ogni notte

Valve pubbliCherà il primo gioco "completo" per VR entro la fine del 2019 : Come probabilmente saprete, Valve ci ha introdotto a Valve Index, il suo nuovo visore VR. Tantissime notizie sono arrivate sull'headset incluso il suo prezzo di $ 999, che include l'headset, due controller e la stazione base. Tuttavia, ciò che potrebbe essere sfuggito è il gioco VR di Valve.Secondo Sam Machkovech di Arstechnica, Valve prevede di pubblicare il suo primo gioco VR "completo" entro la fine del 2019. Il gioco funzionerà su qualsiasi ...

Pellegatti : Ecco perchè Gattuso non ha fatto la fine di Liedholm - : Corsi e ricorsi storici anche nel calcio. Per Carlo Pellegatti la situazione attuale del Milan ricorda quella del 1987, quando i rossoneri allo sbando dopo la sconfitta con l'Avellino a 5 giornate ...

Raffineria di Milazzo - ammesse più di 200 parti civili al processo ai tre manager : anChe il ministero dell’Ambiente : Sono più di 200 le parti civili ammesse al processo che vede imputati gli ultimi tre direttori della Raffineria di Milazzo. Tra queste anche il ministero dell’Ambiente, oltre ad associazioni ambientaliste, comuni e persone fisiche. Il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonio Orifici, ha anche autorizzato la citazione in giudizio come responsabile civile della Raffineria. Disastro colposo e getto pericoloso di ...

Che fine ha fatto il Salvator mundi attribuito a Leonardo? : Comprato nel 2005 per 1.175 dollari e venduto nel 2018 per 450 milioni di dollari, è al centro di polemiche sull’attribuzione e illumina aspetti opachi del mercato dell’arte. Leggi

Matteo Salvini - il dato sulle elezioni siciliane che non può ignorare : Che fine fa senza centrodestra : L'esordio della Lega alle elezioni Comunali in Sicilia è un successo a metà per Matteo Salvini. Certo il vicepremier ha di che esultare per i candidati che si sono guadagnati il ballottaggio, vedi a Gela e Mazara del Vallo, un segnale secondo il leghista che "i siciliani si sono regalati la voglia d

Che fine ha fatto? Riise - da Liverpool e Roma con Gerrard e Totti al poker professionistico : La passione per le donne belle e famose sarà una costante della sua vita, tanto che a 25 anni sale agli onori della cronaca norvegese per l'invio di sms a diverse protagoniste del mondo dello ...

Sciopero lampo dei rider dopo la protesta contro i clienti vip : «Abbandonati da Di Maio» Che fine ha fatto la trattativa? : I ciclo fattorini aderenti a Glovo si sono riuniti in piazza Santa Rita e poi sono sfilati in corteo. Chiedono migliori condizioni economiche e di sicurezza

Jonathan Cilia Faro : con un nuovo disco Che 'Fine non ha mai' : ... il nuovo album dell'artista, che è distribuito da BFD / Sony Orchard a partire dal 26 aprile in tutto il mondo. From Now On è composto da 12 brani, scritti da autori italiani e internazionali tra i ...

Previsioni astrologiChe del 27 e 28 aprile : fine settimana top per l'Acquario : Nel weekend del 27 e 28 aprile 2019 troviamo la Luna transitare in Acquario mentre il Sole ed Urano si troveranno nel segno del Toro. Giove sarà sui gradi del Sagittario e Plutone assieme a Saturno stazioneranno in Capricorno. Il Nodo Lunare nel segno del Cancro, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Gemelli. Venere e Mercurio saranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro raggiante Ariete: ...

Fine settimana all'insegna dell'intabilità - calo delle temperature anChe al Sud : Quadro meteo altalenante nell'ultimo scampolo di vacanza pasquale. Dopo il "black Friday" oggi piovoso, una tregua di sole è prevista per domani sabato, con una nuova perturbazione domenica al Nord-...

I rider e le minacce ai vip : Che fine ha fatto la trattativa al Mise (ferma dal 7 novembre)? : Solo due incontri tra le parti e nessun avvicinamento. La sentenza di Torino (che dà ragione ai ciclo fattorini) e le proposte delle aziende