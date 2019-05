Charles Leclerc superstar a Monaco

F1 - Charles Leclerc crede nel Mondiale 2019 : “Non siamo così distanti dalle Mercedes. La Ferrari ha un grande potenziale” : 4 doppiette nelle prime 4 gare e un dominio chiaro. La Mercedes ha messo il suo marchio indelebile su questa primissima parte del Mondiale 2019 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento hanno imposto la loro legge e hanno siglato un primato che mai nessuno aveva potuto solo sognare. Un colpo durissimo per le ambizioni della Ferrari che si era immaginata riscontri molto diversi. Non getta però la spugna il monegasco Charles Leclerc, quinto ...

Toto Wolff F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Il pilota più veloce in pista è stato Charles Leclerc” : La Mercedes continua a dominare la scena nel Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Baku, in Azerbaijan, è arrivata la quarta doppietta stagionale consecutiva, firmata dal finlandese Valtteri Bottas e dal britannico Lewis Hamilton. Un dominio, a tratti, imbarazzante nelle prime fasi di corsa con le gomme soft che ha permesso alle Frecce d’Argento di mettersi al riparo da sorprese e vincere con pieno merito, realizzando un nuovo ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel vs Charles Leclerc - il dualismo che fa male alla Ferrari : No, proprio non ce lo si attendeva. Se si guarda al mese di febbraio, tutti erano intenti a stilare un’ipotetica griglia di partenza in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno e si era concordi su un punto: “Ferrari vs Mercedes”. Si prevedeva un confronto serrato tra le due scuderie ma di fatto a Brackley hanno messo in scena un bluff da giocatori di poker consumati mentre a Maranello sono costretti già all’all-in. Senza ...

VIDEO Charles Leclerc - giro veloce nel GP Azerbaijan : il ferrarista strappa il punto di bonus : Charles Leclerc ha siglato il giro veloce in gara nel GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è consolato col punto di bonus visto che non è riuscito ad andare oltre il quinto posto finale complice lo schianto in qualifica che lo ha costretto a rimontare sul tracciato di Baku. Il pilota della Ferrari ha acceso la miccia nella parte iniziale del pomeriggio, è balzato anche al comando del Gran Premio sfruttando le gomme ...

Formula 1 – Dalle speranze di podio al timore di Leclerc - Verstappen non ha dubbi : “Charles si unirà alla lotta” : Max Verstappen commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota olandese della Red Bull Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e un ‘incidentato’ ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Charles Leclerc - non tutto è perduto! Strategia e differenze con le gomme medie. E la safety car… : Charles Leclerc ha ceduto alla troppa foga durante la seconda fase delle Qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale di F1. Il monegasco, dopo aver dominato tutte e due le sessioni di prove libere svoltesi (ricordiamo che la prima è stata cancellata dopo soli tredici minuti per un tombino mal fissato), era il chiaro favorito per la conquista della pole position odierna ma un bloccaggio in entrata di curva 13 ...

VIDEO Incidente Charles Leclerc GP Azerbaijan - le reazioni : tutta la rabbia del pilota Ferrari - John Elkann scuote la testa : Charles Leclerc ha rovinato le qualifiche del GP Azerbaijan andando a sbattere contro il muro all’ingresso di curva 8, un passaggio angusto del tracciato di Baku dove inizia il tratto attorno al castello della capitale. Il pilota della Ferrari, grande favorito per la conquista della pole position, scatterà dalla nona posizione in gara e sarà chiamato a una grandiosa rimonta per riscattare l’errore odierno. Il monegasco ha reagito in ...

VIDEO Incidente Charles Leclerc - Ferrari portata via con il carro attrezzi : Charles Leclerc è stato il protagonista in negativo delle qualifiche del GP Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco è andato a sbattere contro il muro in curva 8, ha sbagliato l’ingresso nell’angusta strettoia attorno al castello di Baku e ha distrutto la sua Ferrari. Un grave errore per il giovane pilota che domani scatterà dalla nona posizione e che sarà chiamato a una rimonta in gara. La sua monoposto è stata ...

Formula 1 – Erroraccio di Leclerc in Q2 - il team radio di Charles è severissimo : “sono uno stupido” [VIDEO] : Charles Leclerc non si perdona l’errore compiuto in qualifica a Baku: il team radio del monegasco della Ferrari dopo l’incidente in Q2 Qualifiche amare, amarissime, per Charles Leclerc: il giovane monegasco della Ferrari è finito contro le barriere durante la Q2, dicendo così definitivamente addio alla Q3 e alla possibilità di lottare per la pole position con i suoi rivali. Leclerc, che domani dunque partirà dalla nona ...

Charles Leclerc F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Sono stato uno stupido - la pole era l’obiettivo. : C’è grande delusione per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari era il candidato numero uno per ottenere la pole position del GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato cittadino di Baku il giovane pilota del Cavallino Rampante aveva messo in evidenza un passo invidiabile ed era pronto a far suo la seconda p.1 in carriera. Purtroppo per lui e i ferraristi un errore nel corso del Q2 gli è costato ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : in che posizione partirà Charles Leclerc dopo l’incidente? In gara con gomme soft e Ferrari ricostruita : tutte le novità : Charles Leclerc scatterà in nona posizione nel GP di Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha distrutto la sua monoposto andando a sbattere contro un muro durante il Q2 delle qualifiche, è entrato nel Q3 ma non è potuto scendere in pista per andare a caccia della pole position visto che la vettura era inutilizzabile. Il monegasco partirà in quinta fila, montando delle nuove gomme gialle (soft): utilizzerà dunque ...

VIDEO Charles Leclerc incidente - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari distrutta in qualifica a Baku : Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro nelle qualifiche del GP Azerbaijan 2019. Incredibile incidente per il pilota della Ferrari che ha sbagliato l’ingresso curva nell’angusto tratto attorno al castello di Baku, proprio dove pochi minuti aveva sbagliato anche Robert Kubica. Il monegasco, tra i grandi favoriti per la conquista della pole position, aveva realizzato il quinto tempo provvisorio nel Q2 montando le gomme soft ...