Castrazione chimica | raccolta di firme oggi e domani anche in provincia di Ragusa

Telefono Rosa : no a Castrazione chimica : 11.51 "La castrazione chimica non è una soluzione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e non rappresenta di certo un deterrente per ridurre gli stupri.La raccolta di firme, annunciata dal vicepremier Salvini,è solo un'iniziativa demagogica per ottenere facili consensi elettorali". L'Associazione nazionale volontarie del Telefono Rosa boccia la proposta di legge dolla Lega:"La violenza di genere è un problema culturale e va ...

Matteo Salvini lancia una raccolta firme per introdurre la Castrazione chimica per gli stupratori : Matteo Salvini è tornato, in seguito all'episodio di violenza sessuale avvenuto a Viterbo, a parlare di castrazione chimica per i pedofili e gli stupratori, non trovando però l'appoggio dell'alleato di governo. E ha rilanciato l'idea della castrazione chimica attraverso una raccolta firme che si terrà nel fine settimana.Continua a leggere

Castrazione chimica - Matteo Salvini annuncia una raccolta firme : “Ancora uno stupro, il carcere non basta. Sabato e domenica in tutte le piazze d’Italia la Lega raccoglierà firme a sostegno della sua proposta di legge per introdurre la Castrazione chimica (oltre al carcere) per curare pedofili e stupratori“. Questo l’annuncio del segretario della Lega e vicepremier Mattero Salvini dopo l’arresto di due esponenti di CasaPound per la violenza sessuale ai danni di una donna di 36 ...

La Castrazione chimica è inutile. Gli stupri si fermano in primis cambiando la cultura sessista. : Che Salvini basi gran parte della sua perenne campagna elettorale sul commento del fatto di cronaca del giorno non è certo un mistero. C'è un reato che funziona benissimo come oggetto della sua macchina comunicativa perfettamente oliata: la violenza sessuale. Se commessa da uno straniero o ...

Castrazione chimica : cos'è - i Paesi dove si usa e che conseguenze ha : Ci sono due visioni, nel governo, sul tema della Castrazione chimica, tema che torna periodicamente alla ribalta. Il vicepremier Matteo Salvini sollecita l'approvazione di una proposta di legge che la vuole introdurre; una proposta che giace in Parlamento da tempo. Dal canto suo il vicepremier Luigi Di Maio non è convinto che la Castrazione chimica possa funzionare come deterrente rispetto alle violenze sessuali e ritiene invece che la soluzione ...

Stupro Viterbo - Salvini-CasaPound : "Castrazione chimica"/ M5s vs Lega "presa in giro" : Stupro Viterbo, Salvini e CasaPound contro il militante arrestato 'castrazione chimica'. M5s-Di Maio non ci sta 'presa in giro delle donne''

Dopo il caso di Viterbo - la Lega rilancia sulla Castrazione chimica : Matteo Salvini torna a cavalcare la battaglia sulla castrazione chimica per gli stupratori. "Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza è che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o ...

Salvini : "Subito legge su Castrazione chimica"<br> Di Maio : "Così si prendono in giro le donne" : Il caso dello stupro di gruppo avvenuto in un locale di Viterbo frequentato da esponenti di Casapound ha riaperto il dibattito sulla castrazione chimica. A farlo, in particolare, è stato proprio il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi ha così commentato la notizia sui suoi account social:"Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco ...

Viterbo - consigliere e militante di Casapound arrestati per stupro. Espulsi. Salvini : Castrazione chimica : Hanno attirato una simpatizzante in un locale privato con la scusa di una festa, l'hanno violentata e minacciata: 'Stai zitta, non ti crederà nessuno' le avrebbero urlato. Le prove sono i video girati ...

'Il popolo del Family Day si dissocia da Casapound e dalla Castrazione chimica' : ... Casapound, col quale voi dei movimenti pro-vita avete in comune tutte le questioni legate alla difesa della "famiglia tradizionale", si ritrova al centro di un caso di cronaca che sta destando ...

"Il popolo del Family Day si dissocia da Casapound e dalla Castrazione chimica" : "Salvini esprime legittimamente il suo parere, ma su questo punto non siamo d'accordo". Massimo Gandolfini taglia corto. E, anche in riferimento ai fatti di Viterbo, si dissocia "totalmente" da Casapound e dal suo "terreno culturale che è un terreno di violenza".Il disaccordo con Salvini riguarda la castrazione chimica per stupratori e pedofili. Il neurochirurgo e psichiatra bresciano, leader del Family Day, prende le distanze dal ...

Dopo Viterbo - Salvini : «Castrazione chimica». Di Maio : «Una presa in giro» : Matteo Salvini aveva colto, infatti, l'occasione della vicenda di cronaca per ritornare sul tema della castrazione, caro alla Lega: 'Nessuna tolleranza per pedofili o stupratori: la galera non basta, ...

Presunto stupro di Viterbo - Di Maio : «La Castrazione chimica? Una presa in giro per le donne» : Mentre il suo alleato di governo Matteo Salvini ha colto l'occasione della vicenda di cronaca per ritornare sul tema della castrazione chimica, il cui emendamento era stato ritirato al momento dell'...

Castrazione chimica - Di Maio : “Prendono in giro le donne - proposta legge fa ridere. Serve galera” : Luigi Di Maio ha replicato così a Matteo Salvini, che ha riproposto la Castrazione chimica come misura punitiva per gli stupratori: "Io non ci sto a prendere in giro i cittadini e le donne che hanno paura della violenza con il tema della Castrazione chimica: per come è scritta si applicherebbe solo a casi meno gravi e sarebbe volontaria".Continua a leggere