“Castrazione chimica? No | castrazione totale” 

lastampa

(Di sabato 4 maggio 2019) Quasi il 60% degli italiani sono favorevoli allanei confronti di pedofili e stupratori. Il Parlamento non può ignorarlo, avverte Matteo Salvini riferendosi a un sondaggio Swg pubblicato dal «Giornale» e alla campagna di raccolta di firme per sostenere la proposta di legge del partito. Per tutto il fine settimana i tavoli della ...

matteosalvinimi : Galera e castrazione chimica per chi stupra! Questo fine settimana vieni a firmare la proposta della Lega nelle pia… - matteosalvinimi : ??Quasi il 60% degli italiani è favorevole alla castrazione chimica per pedofili e stupratori, legge di civiltà in m… - HuffPostItalia : Vittorino Andreoli: “Non è bullismo, è violenza. Castrazione chimica? Un’imbecillità. Qui si castra la democrazia” -