Castrazione chimica | Lega | già raccolte 50 mila firme per la legge

Cinquantamila firme per la Castrazione chimica - Salvini : “Gli italiani vogliono la legge - non ci fermeremo” : Nella prima giornata di sottoscrizione per la legge che introduce anche in Italia la castrazione chimica sono state oltre 50 mila le firme. Lo rendono noto gli organizzatori. La raccolta di firme per la proposta di legge, che ha come primo firmatario il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, prosegue anche domani. Questo il testo in cima alla raccolta firma: “Per pedofili e stupratori galera e castrazione chimica!. I sottoscritti ...

Vittorino Andreoli : “Non è bullismo - è violenza. Castrazione chimica? Un’imbecillità. Qui si castra la democrazia” : Professore Andreoli, l’impressione che arriva dalla cronaca è che in Italia sia ormai diffuso un bullismo trasversale, tutti bullizzano tutti. Stiamo diventando un Paese di bulli? Non mi piacciono i termini “bulli” e “bullismo”, che dilagano pur non avendo fondamento né antropologico né scientifico. Qui non si tratta di bullismo, termine inventato dai giornalisti per riferirsi ...

Telefono Rosa : no a Castrazione chimica : 11.51 "La castrazione chimica non è una soluzione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e non rappresenta di certo un deterrente per ridurre gli stupri.La raccolta di firme, annunciata dal vicepremier Salvini,è solo un'iniziativa demagogica per ottenere facili consensi elettorali". L'Associazione nazionale volontarie del Telefono Rosa boccia la proposta di legge dolla Lega:"La violenza di genere è un problema culturale e va ...

La Castrazione chimica è inutile. Gli stupri si fermano in primis cambiando la cultura sessista. : Che Salvini basi gran parte della sua perenne campagna elettorale sul commento del fatto di cronaca del giorno non è certo un mistero. C'è un reato che funziona benissimo come oggetto della sua macchina comunicativa perfettamente oliata: la violenza sessuale. Se commessa da uno straniero o ...

Castrazione chimica : cos'è - i Paesi dove si usa e che conseguenze ha : Ci sono due visioni, nel governo, sul tema della Castrazione chimica, tema che torna periodicamente alla ribalta. Il vicepremier Matteo Salvini sollecita l'approvazione di una proposta di legge che la vuole introdurre; una proposta che giace in Parlamento da tempo. Dal canto suo il vicepremier Luigi Di Maio non è convinto che la Castrazione chimica possa funzionare come deterrente rispetto alle violenze sessuali e ritiene invece che la soluzione ...

