Castrazione chimica | il 58% degli italiani è favorevole | il sondaggio Swg

(Di sabato 4 maggio 2019)Più della metàè a favore dellaper gli stupratori recidivi e i pedofili: sono queste le conclusioni di unSwg commissionato dalla Lega. Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega:Sempre in base aldi Swg, commissionato dal Carroccio, solo “il 28%” sarebbe contrario all’introduzione del provvedimento. Mentre “il 14%”intervistati non sa come rispondere.La rilevazione consente di analizzare l’opinioneintervistati anche in base al loro orientamento politico:Analizzando l’appartenenza politicaintervistati, emerge che l’inasprimento delle pene in materia di reati sessuali riscontra forte sostegno da parte di chi ha votato centrodestra, in particolare la Lega, ma anche il M5S. Mentre sul fronte ...

matteosalvinimi : Galera e castrazione chimica per chi stupra! Questo fine settimana vieni a firmare la proposta della Lega nelle pia… - matteosalvinimi : ??Quasi il 60% degli italiani è favorevole alla castrazione chimica per pedofili e stupratori, legge di civiltà in m… - HuffPostItalia : Vittorino Andreoli: “Non è bullismo, è violenza. Castrazione chimica? Un’imbecillità. Qui si castra la democrazia” -