Caster Semenya | schiaffo alla Iaaf Domina gli 800 e si ribella | Non faccio le cure

Atletica – Diamond League : otto migliori prestazioni mondiali a Doha - brilla Caster Semenya : Atletica, Diamond League: avvio con 8 mondiali stagionali a Doha Prima tappa della IAAF Diamond League a Doha, in Qatar, con otto migliori prestazioni mondiali stagionali e un paio di risultati copertina nello stadio che in autunno ospiterà la rassegna iridata. Su tutti il 19.99 (+1.3) del campione del mondo dei 200 metri Ramil Guliyev con una grande fase lanciata dopo una curva da rivedere e il 70,56 (WL) dello svedese Daniel Stahl nel ...

Atletica - Diamond League Doha 2019 : l’ultima recita di Caster Semenya - sfilza di mondiali stagionali. Vallortigara e Pedroso sottotono : Al Khalifa International Stadium di Doha (Qatar) è andata in scena la prima tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante di Atletica leggera giunto alla decima edizione. In questo stesso impianto si disputeranno i mondiali a inizio autunno. Tutti i riflettori erano puntati su Caster Semenya dopo la sentenza emessa due giorni fa dal TAS che vieta alle atlete con iperandrogenismo di poter partecipare alle gare femminili: la ...

Caster Semenya - troppo maschio per correre tra le donne : "Adesso basta" - pensa al ritiro : "Loro ridono di me perché sono diversa. Io rido di loro perché sono tutti uguali". Caster Semenya commenta così, amara, la decisione della Federazione mondiale di atletica leggera di farle ridurre l'elevato tasso di testosterone con cure farmacologiche e la sentenza del Tas ce ha respinto il suo ric

Caster Semenya - Tas respinge suo ricorso contro regole Iaaf su livello testosterone : “Discriminanti ma necessarie” : Caster Semenya dovrà assumere farmaci per abbassare il livello di testosterone se vorrà continuare a gareggiare nelle gare di atletica femminile. Il Tas, Tribunale arbitrale dello sport, ha infatti respinto il ricorso della campionessa sudafricana contro le nuove regole della Iaaf, la Federazione internazionale di atletica leggera, approvate per la prima volta lo scorso anno ma sospese in attesa degli sviluppi legali. Il Tribunale ha sollevato ...

