Caserta | un nuovo business per il clan dei Casalesi | il traffico illegale di gasolio

(Di sabato 4 maggio 2019) Ignazio Riccio Un mercato parallelo gestito da società di comodo che nascondono i veri protagonisti dei traffici illeciti: i bossniDalle recenti indagini della Guardia di finanza sui traffici illegali delle mafie emerge che ildeldei, il potente gruppo criminale della camorrana, è il contrabbando di, che arriverebbe, in prevalenza, dalla Polonia.Sulla base delle attività investigative delle Fiamme gialle e dei sequestri preventivi di beni effettuati ai danni della camorra, che ammontano ad oltre un milione di euro solo nel 2018, viene fuori ilaffare economico dei, che frutta soldi facili ed è meno pericoloso rispetto alle altre attività criminali, come la droga e il gioco d’azzardo.Dalla Polonia partirebbero carichi di, che seguono percorsi tortuosi prima di arrivare in Italia. Un ...

