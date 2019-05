Cantieri che cambieranno Bergamo Milioni di investimenti | per sport

Sblocca-Cantieri - Cantone : “Pericoloso affidare lavori confrontando solo tre preventivi. E non sbloccherà gli appalti” : “Se deregolamentazione significa semplificazione, siamo d’accordo; se invece significa lasciare mani libere… credo sia una scelta legittima della politica ma anche pericolosa. Non mi va di dire che è una norma sblocca tangenti, è esagerato, ma non va nella giusta direzione. E non credo che servirà davvero a sbloccare gli appalti”. Così ieri il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, intervistato a ...

Mariani : entusiasmo per firma Mattarella su decreto ‘sblocca Cantieri’ - ora monitorare tempistiche : Roma – “Apprendiamo con entusiasmo della firma del Presidente Mattarella del decreto ‘sblocca cantieri’, gia’ approvato dal Consiglio dei Ministri svolto a Reggio Calabria e pubblicato in Gazzetta Ufficiale”. A dirlo e’ il vicesegretario generale della Confsal e segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani che prosegue: “Si tratta del provvedimento esecutivo che aspettavamo e su cui da ...

Il governo diviso anche a Reggio Calabria - approva il decreto sblocca Cantieri : Per decisione della ministra Grillo, la politica regionale viene totalmente esautorata dalla gestione degli ospedali. Una soluzione emergenziale e di durata limitata, 18 mesi, per una situazione '...

Governo - Giorgetti difende il decreto sblocca Cantieri e il reddito di cittadinanza : “È una misura che può funzionare” : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, difende lo sblocca cantieri: “Noi avremmo voluto molto di più, ma essendoci un’altra visione da parte dei nostri alleati, abbiamo trovato un compromesso che è un buon punto di partenza”. Poi fa lo stesso, un po’ a sorpresa, per il reddito di cittadinanza, anche se la premessa non è delle migliori: “In sé non è che faccia lavoro”. Poi aggiunge: ...

Terremoto - Cantieri : “C’è anche il sisma - alert calamità sui telefonini” : Entrano nel decreto sblocca-Cantieri anche le norme per le aree colpite dai terremoti negli ultimi anni (Abruzzo, Centro Italia, Ischia, Molise, area dell’Etna). Il testo sarebbe sostanzialmente chiuso e pronto per essere inviato alla Ragioneria. Tra le novità l’arrivo di un nuovo sistema di comunicazione di emergenza per tutte le calamita’, It-alert, che inviera’ in tempo reale messaggi a tutti i telefonini presenti ...

Appalti : Landini - 'sblocca Cantieri torna a vecchie logiche - mi auguro modifiche' : Roma, 5 apr. (AdnKronos) - Nel decreto 'sblocca cantieri' c'è scritto "salvo intese, mi auguro che sia modificato in meglio". A dirlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital. "C'è una contraddizione che il governo si appresta a varare un

CDM DECRETO CRESCITA/ Sblocca Cantieri e opere pubbliche : Conte e Di Maio in pressing : DECRETO CRESCITA in Cdm, Governo in bilico dopo schermaglie Tria-Lega-M5s. Conte 'oggi lo approviamo': dai cantieri fino alle opere pubbliche

Opere pubbliche 2019-2021 : 72 Cantieri per oltre 100 milioni per Modica : Approvato nell'ultima seduta del Consiglio comunale il Piano triennale delle Opere pubbliche 2019-2021. 72 cantieri per oltre 100 milioni

Terremoto Marche - irregolarità nei Cantieri della ricostruzione. Multe e denunce : Acquasanta Terme, Ascoli,, 29 marzo 2019 - Mancato aggiornamento e mancata attuazione del piano di sicurezza, impalcature pericolose e non a norma e dispositivi di sicurezza non idonei. Queste le ...

Pil Italia azzerato anche da S&P. Tria punta sullo sblocca-Cantieri e decreto crescita : Il governo cerca di invertire la rotta per evitare nuovi tagli alla spesa e nuove tasse ed allontanare così lo spettro di una manovra bis, che molti reputano ormai inevitabile

SBLOCCA-Cantieri/ Il nuovo scontro Lega-grillini che frena il decreto : Per la terza volta la maggioranza approva un provvedimento 'salvo intese'. Lega e M5s dovranno risolvere i loro contrasti al più presto

Conte : approvato dl sbloccaCantieri - avanti con opere pubbliche : Roma, 20 mar., askanews, - 'approvato il dl sbloccacantieri. L'avevamo promesso. Ora acceleriamo la realizzazione delle opere pubbliche, semplificando le norme, nominando commissari con adeguati ...

"Ecco perché lo sblocca Cantieri rischia di essere uno tsunami". Intervento di Federico Giusti : Lo sblocca cantieri rischia di essere uno tsunami non solo perchè il via libera alle grandi opere ma perchè stanno modificando il codice degli appalti, il rischio che corriamo è di incentivare le ...

Sblocca Cantieri Il Cdm approva - ma salvo intese. Perché l accordo Lega. M5S non c è : Che vuol dire che tanto, molto, è ancora da definire e che l'intesa politica fra grillini e leghisti sul provvedimento non c'è ancora. Anche Perché il solito e atteso vertice a tre fra Giuseppe Conte,...