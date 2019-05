Canelo Alvarez-Jacobs | orario d’inizio e come vedere in tv e streaming il Mondiale dei

oasport

(Di sabato 4 maggio 2019) Si terrà nella mattina di domani (almeno per l’italiano) la sfida che assegna ildei pesi medi trae Daniel: in palio ci sono le corone WBA, WBC e IBF.Il match è stato annunciato lo scorso 18 gennaio, con il messicano che è attualmente detentore delle cinture WBA e WBC, mentre l’americano è campione per la IBF. Sono stati smentiti, in quel periodo, tutti i rumours che volevano una terza sfida trae Gennady Golovkin, alias GGG. Molto bella la storia umana di, che è stato capace di sconfiggere un osteosarcoma diagnosticatogli nel 2011. Il teatro della sfida sarà la T-Mobile Arena di Las Vegas, che è ormai una seconda casa acquisita per il messicano, ma è una novità assoluta per l’americano. I record dei due pugili:51-1-2 (quell’uno si chiama Floyd Mayweather),35-2.Segui live e in esclusiva ...

