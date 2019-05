Camorra - arresti per l’agguato davanti a una scuola di Napoli : Camorra, arresti per l’agguato davanti a una scuola di Napoli Operazione di polizia e carabinieri a San Giovanni a Teduccio, il quartiere di cui è originario l’uomo ferito venerdì in una sparatoria . Fermati in 7: considerati gli autori dell’omicidio dello scorso 9 aprile . Altre 5 persone in manette per delitti del 2002 e del ...

Camorra : agguato davanti asilo - arresti : ANSA, - NAPOLI, 4 MAG - E' in corso una vasta operazione di polizia e carabinieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per l'esecuzione ...

Camorra : agguato davanti asilo - arresti : NAPOLI, 4 MAG - E' in corso una vasta operazione di polizia e carabinieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per l'esecuzione di un ...

Camorra : rifornivano di droga i clan - 22 arresti : I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno dando esecuzione a due misure cautelari emesse dal gip partenopeo a carico di 22 indagati per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti. I provvedimenti colpiscono un gruppo di broker internazionali che riforniva clan di Napoli e provincia e un sodalizio criminale che gestiva lo spaccio nello storico quartiere Mercato del capoluogo campano.

Camorra - arresti in clan Piccolo-Letizia : 12.54 Operazione della Polizia di Stato di Caserta, sul territorio di Marcianise, per l'esecuzione di 30 ordini di custodia cautelare in carcere su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Tra gli arrestati, legati al clan "Piccolo-Letizia".anche una donna. Le persone coinvolte sono indagate in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il blitz ha impegnato uomini della Polizia di Stato ed ...

Camorra : blitz nel Casertano - 30 arresti clan Piccolo-Letizia : Camorra: blitz, 30 arresti clan Piccolo-Letizia. La Polizia di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Camorra - bombe e cavalli di ritorno : 8 arresti nel clan Moccia - : Estorsioni a imprenditori, commercianti, cittadini costretti a pagare il cosiddetto cavallo di ritorno per la restituzione dei veicolo rubato. Tra Afragola e Casoria, nel Napoletano, sono stati ...

Dall'Austria le armi per la Camorra : scoperto traffico internazionale - 16 arresti : Rifornivano di armi e artiglieria pesante diversi clan camorristici in Campania, i trafficanti del mercato nero che collegava Austria e Italia. Un traffico internazionale di armi per cui sono state ...

Camorra : decapitato il clan Sibillo a Napoli - 11 arresti : Con 11 arresti la Polizia di Stato di Napoli ha decapitato i vertici che guidavano il clan Sibillo dopo l'assassinio di Emanuele Sibillo nel luglio 2015 e l'arresto di Pasquale Sibillo nel novembre dello stesso anno. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 soggetti, gravemente indiziati dei delitti di associazione di tipo ...

Camorra - decapitato clan Sibillo - arresti : 7.55 La Polizia di Napoli ha eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 soggetti, indiziati dei delitti di associazione mafiosa, omicidio,detenzione e porto illegale di armi e ricettazione. Le persone coinvolte, già pienamente organiche al clan Sibillo all'epoca della latitanza dei fratelli Sibillo Emanuele e Pasquale,sono poi assurte a un rango apicale, quali referenti del clan, in seguito all'assassinio di ...

Camorra : tangenti ed estorsioni a Ferentino - 5 arresti : I Carabinieri hanno arrestato cinque persone tra la provincia di Roma e Frosinone, con l'accusa di estorsione, aggravata dal metodo mafioso

Frosinone - l'ombra della Camorra sul cimitero di Ferentino. Cinque arresti : Le mani della camorra sui loculi del cimitero del comune di Ferentino. Estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un giovane imprenditore è uno dei reati contestati a vario titolo a Cinque ...

Camorra : Estorsioni e tangenti - 5 arresti tra Roma e Frosinone : Estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un giovane imprenditore. È uno dei reati contestati a vario titolo dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli ai 5 destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della procura - Direzione distrettuale antimafia. Ordinanza eseguita tra la provincia di Roma e quella di Frosinone. Le indagini dei Carabinieri hanno fatto emergere ...

Camorra - appalti per cimitero Ferentino : 5 arresti : Roma, 7 mar., askanews, - I carabinieri della Compagnia di Tivoli, tra la provincia di Roma e Frosinone, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice ...