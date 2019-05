Calciomercato | ten Hag può lasciare l’Ajax a fine stagione

Roma - l’agente di Schick chiarisce le intenzioni per la calda estate di Calciomercato : Roma, l’agente di Schick ha parlato del futuro del suo assistito destinato a restare in giallorosso anche nella prossima annata Patrik Schick ancora non ha mostrato il suo grande talento al pubblico della Roma. Il calciatore ceco fatica ad imporsi in giallorosso, ma il suo futuro non sembra essere in bilico in vista della calda estate di calciomercato. “Sono stato a Roma la scorsa settimana – ha spiegato il suo agente ...

Calciomercato Napoli - nuovi contatti per Trippier : c'è l'offerta al Tottenham : La Champions League aritmeticamente raggiunta sul campo con la vittoria di Frosinone permette al Napoli di pensare già alla prossima stagione. Soprattutto in chiave mercato, con Ancelotti che ha ...

Calciomercato Napoli - futuro Mertens : parla il papà Herman : Herman Mertens sul futuro del figlio Herman Mertens padre dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, è intervento in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, ecco quanto ha dichiarato sul futuro del figlio: “Penso che il record di Dries sia importante e siamo onorati di aver raggiunto Maradona. Ci siamo sentiti al telefono e nel giorno libero è tornato in Belgio per ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta – Via Insigne e Mertens - c’è Lozano. E Ancelotti ha un sogno… : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse del club azzurro: Calciomercato Napoli, aria di cambiamento in casa azzurra. Carlo Ancelotti sembra intenzionato a rivoluzionare tutto. In primis il reparto offensivo, con due possibili partenze eccellenti. Parliamo di Insigne e Mertens. I due attaccanti azzurri potrebbero dire addio all’ avventura partenopea a fine stagione. Nel mirino del Napoli c’ è ...

Calciomercato Juventus - Boateng idea per la difesa : Calciomercato Juventus Boateng – Archiviata l’ “ottava meraviglia” in casa Juventus si pensa alla programmazione della prossima stagione. Lo scudetto, il numero 8 consecutivo, è stato messo in cassaforte e ora i bianconeri devono cercare di finire al meglio questa stagione per onorare la conquista del tricolore. Si partirà da San Siro, sabato sera, dove […] L'articolo Calciomercato Juventus, Boateng idea per la difesa proviene da ...

Calciomercato Juventus : torna di moda Boateng per la difesa - ma in pole c’è Manolas : Juventus pronta a rafforzare la difesa con un innesto di spessore che possa dare profondità al reparto bianconero Juventus intenzionata a mettere nuovamente mano al portafogli per rafforzare ulteriormente a rosa a disposizione del tecnico in vista della prossima stagione, Allegri o chicchessia. Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare relativamente a quali potrebbero essere le mosse bianconere per l’estate. Qualità a centrocampo, ...

Calciomercato Juventus - sondaggio per Boateng : Con de Ligt più lontano, il capo area sport bianconero continua a monitorare la situazione di Ruben Dias , Savic , Varane e Manolas ma non solo. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di ...

Napoli - a tutto Ancelotti : l’esclusione di Insigne ed il Calciomercato partenopeo : Carletto Ancelotti ha voluto chiarire i motivi dell’esclusione odierna di Insigne dall’11 che ha giocato contro l’Atalanta Il Napoli di Carletto Ancelotti ha perso oggi di fronte al pubblico amico contro l’Atalanta. Una gara senz’altro deludente per i partenopei nel secondo tempo, dopo aver giocato una prima parte di incontro davvero ottimo. Il tecnico si è presentato ai microfoni di Sky dopo la ...

Calciomercato Real Madrid - Varane chiede la cessione : il club prova a trattenerlo : E’ stata sicuramente una stagione negativa quella del Real Madrid in relazione ai risultati in campionato e Champions League. A tenere banco è anche e soprattutto il Calciomercato, l’intenzione è quella di rinforzare la squadra. Alla fine il difensore Varane potrebbe non lasciare il Real Madrid al termine della stagione, il ritorno in panchina di Zinedine Zidane ha cambiato infatti le carte in tavola. L’allenatore ha ...

Calciomercato Napoli - sondaggio per Trippier del Tottenham : Il Napoli già al lavoro per la prossima stagione. Dopo la dolorosa eliminazione dall'Europa League, la dirigenza azzurra sta già pensando a come rinforzare la rosa in vista dell'estate. Un'idea arriva ...

Calciomercato Milan – Il Siviglia non intenzionato a riscattare Andrè Silva : il portoghese potrà essere il vice Piatek : Il Siviglia non sembra intenzionato a versare nelle casse del Milan i 38 milioni del riscatto di Andrè Silva: il giovane attaccante portoghese potrebbe fare da vice Piatek la prossima stagione Con il finale di stagione che ormai è entrato nel vivo, il Milan spera di blindare il quarto posto utile per la Champions League e incassare i soldi necessari per permettersi un mercato estivo fatto di grandi colpi. I rossoneri hanno bisogno ...

Calciomercato Inter - presidente Lille : 'La partenza di Pépé è certa in estate' : Con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina, l'Inter può iniziare a concentrarsi sulle prossime strategie di mercato, con Marotta e Ausilio che puntano ad approntare una rosa che sia in grado di competere su più fronti. Ivan Perisic quasi certamente lascerà la formazione milanese al termine della stagione e, di conseguenza, la dirigenza sarà chiamata ad acquistare almeno un nuovo esterno offensivo che sia in grado di ...

Calciomercato Real Madrid - Kroos in partenza? Lui su Twitter : 'È tutto falso' : "L'intenzione del centrocampista tedesco è quella di cambiare aria questa estate". E ancora: "Ritiene di aver completato il suo ciclo al Real iniziato nel 2014". Risposta semplice a firma Toni Kroos, ...

Calciomercato - Hazard-Real - Sarri : 'Difficile tenerlo se vorrà andare via. 100 mln pochi' : "100 milioni non bastano". Maurizio Sarri si gode Eden Hazard, sempre più trascinatore di un Chelsea che ora è tornato terzo in Premier League. Per il belga potrebbero però essere gli ultimi mesi con ...