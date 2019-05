Cagliari-Fiorentina | 4 Daspo per l’assalto al B&B dei tifosi viola dello scorso 15

Cagliari-Fiorentina - Daspo per 4 tifosi sardi [DETTAGLI] : Il Questore di Cagliari ha applicato 4 Daspo di 5 e 8 anni a carico di 4 tifosi del Cagliari appartenenti al gruppo ultras ‘Sconvolts’. Nella mattinata del 15 marzo scorso, in occasione dell’incontro tra il Cagliari e la Fiorentina un gruppo di nove persone, alcuni con il volto travisato e dei quali è ancora in corso l’identificazione, aveva tentato l’assaltato ad un B&B, sito in via Mameli, in città, nel ...

Cagliari - tragedia allo stadio : tifoso muore per attacco cardiaco. Le urla dalla curva della Fiorentina : “Devi morire” : Stava guardando la partita dagli spalti insieme alla madre e alla sorella, quando è stato colpito da un attacco cardiaco ed è morto. È successo la sera del 15 marzo alla Sardegna Arena, sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina. Daniele Atzori, 45 anni e residente nell’hinterland, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della curva Sud. Un attacco cardiaco, a quanto si apprende, che gli è stato fatale. Immediatamente soccorso dal ...

Cagliari-Fiorentina shock : muore tifoso sugli spalti [NOME E DETTAGLI] : Tragedia in Cagliari-Fiorentina. Ieri sera infatti, sul finire dell’anticipo di Serie A tra rossoblù e viola, si è consumata un’immane tragedia. A causa di un malore, il 45enne Daniele Atzori si è accasciato improvvisamente e non c’è stato più nulla da fare. Inutili i soccorsi, il tifoso sardo, che era andato allo stadio con madre e sorella, non ce l’ha fatta. Era in curva sud, e a dieci minuti dalla fine del match ...

