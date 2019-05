Bruxelles sta per chiedere una manovra energica all' Italia?

Bruxelles in festa per il 'suo' fiore : l'Iris : Il Parco di Bruxelles diventerà un vero e proprio teatro: verranno infatti organizzati giochi interattivi, esibizioni di ballo, spettacoli di circo ed altre attività per bambini. Per l'occasione ...

Lega - nessun valtellinese a Bruxelles Della Vedova capolista per +Europa : Il termine ultimo per la presentazione delle liste era alle 20, ma per le aspirazioni europee Della provincia di Sondrio le cose sono ormai fatte. nessun leghista di Valtellina e Valchiavenna proverà ...

Il piano di contrastare la Lega in Europa : Casaleggio a Bruxelles tra cittadinanza digitale europea e alleanze post voto : Non appena escono fuori dai confini dell'Italia, viene fuori la debolezza delle forze di governo nel Belpaese, Lega e M5s. Ecco qui Davide Casaleggio, alla sua seconda trasferta europea da quando il Movimento ha dei suoi eletti a Bruxelles, cioè dal 2014. Nel menu delle chiacchierate con gli eurodeputati pentastellati, tra ieri a cena e oggi, anche i giochi per cercare di contare qualcosa in Europa dopo il voto di maggio. Come Matteo ...

Europa - Salvini a Di Maio : a Bruxelles gli ultimi nostalgici : Salvini a Milano lancia la campagna con gli alleati sovranisti, si dice stanco del dibattito fascisti comunisti e replica alle preoccupazioni di Di Maio: 'guardiamo al futuro', nessun nostalgico al ...

Europee - Salvini : “Tensioni con M5s per le alleanze? Polemiche locali ci interessano poco. I nostalgici sono a Bruxelles oggi” : La Lega apre la campagna elettorale per le Europee con la conferenza internazionale alla quale partecipano anche partiti di estrema destra, come l’Afd tedesca. “Le Polemiche locali ci interessano poco”, è stata la risposta di Matteo Salvini a chi gli chiedeva se le alleanze nel prossimo Parlamento Ue potessero creare tensioni con il Movimento Cinque Stelle che negli scorsi giorni ha più volte criticato la presenza di ...

Farage - l’anti-Ue con poltrona a Bruxelles : “Mi candido da capolista alle europee” : “Non mi dimetto ora dall’Europarlamento. Non intendo dimettermi fino a quando il lavoro sarà fatto”, spiegava il 28 giugno 2016, con le urne del referendum che aveva sancito il sì alla Brexit ancora calde. Il “lavoro” era l’uscita dal Regno Unito dall’Ue. Tre anni dopo deve averci ripensato, Nigel Farage, leader di quello Ukip che, rosicchiandogli voti giorno dopo giorno, aveva spinto il premier Tory ...

Istat : piccoli segnali su Pil. Bruxelles : ancora sforzi : L'Istituto di Statistica conferma la debolezza del nostro sistema economico anche se a marzo intravede qualche schiarita. L'Ue: Italia si prepari a conseguenze su bilancio

5G - Bruxelles blocca la sperimentazione. Ministra dell’ambiente : ‘I cittadini non sono cavie - servono standard di sicurezza’ : Doveva essere la città apripista in Belgio per il 5G, e invece Bruxelles è diventata la prima a bloccare la più avanzata tecnologia per l’Internet ultraveloce. A deciderlo è stata Céline Fremault, ministro dell’Ambiente della regione di Bruxelles. “Sto lavorando al dossier da luglio, tenendo in considerazione una serie di indicatori sanitari essenziali – ha detto – ma oggi mi è chiaro che per me è impensabile ...

RECESSIONE/ Ecco il patto con Bruxelles per evitare una nuova batosta : RECESSIONE. Per l'economia italiana le elezioni europee saranno molto importanti: ci può essere la possibilità di chiedere nuova flessibilità

Sondaggi Europee - la Lega frena ma resta prima. Prosegue il duello M5s-Pd. E la sinistra sarebbe senza seggi a Bruxelles : Pd e M5s ancora appaiati, ma non oltre il 21 per cento. La Lega in calo sensibile, ma ancora prima con ampio distacco. Le variazioni nel Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 sembrano scosse di assestamento dopo le tendenze tracciate nelle ultime settimane, per i Cinquestelle in calo (e più di un indizio è emerso anche alle elezioni regionali in Sardegna e Basilicata) e per il Pd in ripresa rispetto alla crisi coincisa con le elezioni ...

L'Abi torna all'attacco di Bruxelles : "Il no della Ue è costato 12 miliardi" : Il mancato intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi nel salvataggio delle banche in crisi ha comportato per il sistema bancario italiano un esborso di 12 miliardi. È la stima fornita ...

Brexit - Bruxelles sposta in avanti la data : 22 maggio limite massimo se c’è intesa a Westiminster : L’Ue sposta in avanti la data della Brexit. La data del 29 marzo è cancellata, perché i 27 leader dell’Ue, dopo una discussione faticosa e a tratti tesa, hanno raggiunto un accordo sulla proroga per il Regno Unito, che lascia aperta una doppia strada, ed evita la necessità di convocare un vertice straordinario a stretto giro. La decisione prevede una scadenza limite al 22 maggio condizionata al voto positivo di Westminster sull’accordo di ...

'E' l'Europa che sta spingendo l'Italia ad accettare i soldi cinesi' - da Bruxelles - A. Mauro - : Questo è il ragionamento che fa il premio Nobel per l'Economia Joseph Stiglitz. Lo incontriamo di primo mattino a Bruxelles, prima della presentazione del suo libro 'Rewriting the rules of the ...

Banca Tercas - Corte Ue boccia Bruxelles : "Salvataggio non fu aiuto di Stato" : I fondi concessi dal Fondo interBancario , Fitd, alla Popolare di Bari per il salvataggio di Banca Tercas nel 2014, bocciato all'epoca dall'Antitrust Ue, non rappresentavano un aiuto di Stato. Lo ha ...