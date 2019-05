Brevi pillole di lettura primaverile

ilfattoquotidiano

Ragione da vendere, di Enrico Pandiani (Rizzoli). Tornano il commissario Mordenti e les italiens in una nuova indagine che li vede alle prese con l'assalto a mano armata di un furgone e di un'opera d'arte scomparsa. L'azione di svolge durante un'estate parigina contemporanea, il romanzo si dipana adrenalinico e senza esclusione di colpi conferendo ai protagonisti un notevole spessore psicologico e ai luoghi una caratterizzazione originale, ben tratteggiata. Probabilmente uno dei migliori testi scritti dall'autore torinese, con atmosfere che richiamano la tradizione del polar francese e echi dell'hard boiled classico, da Manchette a Spillane, in un'elaborazione personale, che confermano Pandiani come uno dei più onesti e dotati scrittori italiani dei giorni nostri.

